Sheinbaum Responde a Trump por T-MEC: Estoy Convencida que Seguirá Relación Comercial con EUA

La presidenta Sheinbaum destaca que las economías de México y Estados Unidos “están muy interrelacionadas”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de que dijo que el T-MEC es irrelevante y que Estados Unidos de América (EUA) no lo necesita.

En la conferencia manera de hoy, 14 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que está convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos y destacó que las economías de ambos países “están muy interrelacionadas”.

Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, por su puesto México también, porque hay una integración muy grande. 

