Sheinbaum Responde a Trump por T-MEC: Estoy Convencida que Seguirá Relación Comercial con EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de que dijo que el T-MEC es irrelevante y que Estados Unidos de América (EUA) no lo necesita.

En la conferencia manera de hoy, 14 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que está convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos y destacó que las economías de ambos países “están muy interrelacionadas”.

Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, por su puesto México también, porque hay una integración muy grande.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT