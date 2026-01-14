La OTAN Sería "Más Formidable" Si EUA Controla Groenlandia, Asegura Trump

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald ⁠Trump, afirmó este miércoles, 14 de enero de 2026, que su país necesita a Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que es vital “para la cúpula dorada” y que la OTAN debería apoyar su propósito.

Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos".

Donald Trump añadió que "la OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

Este mismo miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Casa Blanca, tras semanas de amenazas de Trump.

