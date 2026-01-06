Anexión de Groenlandia a Estados Unidos, Una "Prioridad de Seguridad Nacional" para Trump

El gobierno de Donald Trump reiteró el interés en Groenlandia y que, entre las opciones consideradas, se encuentra la vía militar. Por su parte, seis líderes europeos han respaldado a Dinamarca y han señalado que la región del Ártico es estratégica para la OTAN en su conjunto.

La Casa Blanca confirmó el martes que el gobierno de Donald Trump considera la vía militar junto a otras opciones.

confirmó el martes que el gobierno de considera la vía militar junto a otras opciones. Los líderes de Francia, Alemania, Italia, España, Polonia y Reino Unido publicaron un comunicado conjunto donde respaldan la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.

Casa Blanca confirma que Trump considera la vía militar entre otras opciones en Groenlandia

Este martes, la Casa Blanca confirmó en un comunicado dirigido a la agencia Reuters que el gobierno de Donald Trump mantiene su interés en adquirir Groenlandia. El comunicado indica que Estados Unidos considera a la isla de Norteamérica, propiedad de Dinamarca, como una “prioridad de seguridad nacional”.

El presidente Trump ha hecho saber que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica.

En el comunicado también señala que el gobierno de Donald Trump considera varias opciones para anexar a Groenlandia a Estados Unidos, que incluyen la vía militar.

El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para conseguir este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe.

Europa rechaza interés de Trump por anexar Groenlandia

Por su parte, seis líderes europeos han publicado un comunicado conjunto donde respaldan a Groenlandia y Dinamarca. El comunicado, que firman los mandatarios Emmanuel Macron (Francia), Donald Tusk (Polonia), Pedro Sánchez (España), Giorgia Meloni (Italia), Keir Starmer (Reino Unido) y Friedrich Merz (Alemania), defiende la soberanía de la isla:

Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen.

Seis líderes de Europa respaldan a Dinamarca ante amenazas de Trump. Foto: AFP

Además, el comunicado señala que el Ártico es una zona de interés para todos los integrantes de la OTAN y que la seguridad en la región solo podrá conseguirse de forma colectiva:

La seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, en colaboración con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.

Previamente, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, había denunciado que el ataque de Estados Unidos hacia un aliado de la OTAN significaría el fin del acuerdo de seguridad global que se puso en marcha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

¿A qué se debe el interés de Estados Unidos en Groenlandia?

Groenlandia es una isla en la región septentrional de Norteamérica. Aunque es más grande que México, la zona no había despertado interés económico debido a que sus recursos están sepultados bajo una gruesa capa de hielo.

Esto ha cambiado con el calentamiento global. El derretimiento del casquete polar permitirá expandir las rutas marítimas en el Ártico y escapar a la dependencia del Canal de Suez y del Canal de Panamá, según adviritió desde 2011 el think-tank The Arctic Institute. Además, el deshielo también abrirá la puerta a una mayor explotación de recursos mineros.

El gobierno de Groenlandia ha rechazado las propuestas de Donald Trump y ha afirmado que su territorio no está a la venta. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió el domingo que Estados Unidos cese las amenazas hacia un aliado histórico.

Además, la política calificó como absurda la idea de que Estados Unidos controle el territorio bajo dominio danés. El diario Financial Times señaló, en enero del 2025, que una llamada entre Frederiksen y Trump terminó de forma ríspida, después de que el mandatario ofreciera comprar la isla.

