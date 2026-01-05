Trump Quiere Hacerse de Groenlandia y Primera Ministra de Dinamarca Reacciona

Este lunes, 5 de diciembre de 2026, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que cree que el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, habla en serio cuando dice que quiere apoderarse de Groenlandia, y que tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado claramente su ambición.

Desafortunadamente, creo que el presidente estadounidense debe ser tomado en serio cuando dice que quiere Groenlandia.

Aseguró que ha dejado muy clara cuál es la postura del Reino de Dinamarca y Groenlandia, que "ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos".

Groenlandia, la isla más grande del mundo con una población de 57,000 habitantes, no es miembro independiente de la OTAN, pero está cubierta por la pertenencia de Dinamarca a la alianza militar occidental, de la que también forma parte Estados Unidos.

Alerta en Groenlandia por operación militar de EUA en Venezuela

Las potencias europeas también respaldaron a Groenlandia después de que la operación militar estadounidense en la que fue apresado el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, reavivó la preocupación en Dinamarca de que la isla, un territorio autónomo danés, pueda enfrentarse a un escenario similar.

Trump, que dijo que Estados Unidos estaba tomando el control temporal de Venezuela, país productor de petróleo, ha dicho en repetidas ocasiones que quiere apoderarse de Groenlandia y señaló a la revista The Atlantic el domingo:

Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defensa".

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One a primera hora del lunes, Trump dijo que volvería a tratar el asunto en unas semanas.

Frederiksen advirtió que si Estados Unidos ataca otro país de la OTAN “todo se acaba".

Trump nombró el mes pasado al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial a Groenlandia, quien ha expresado públicamente su apoyo a la incorporación del territorio a Estados Unidos.

La ubicación estratégica de Groenlandia entre Europa y América del Norte la convierte en un lugar crítico para el sistema de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos.

Los importantes recursos minerales de la isla también coinciden con la ambición de Washington de reducir la dependencia de las exportaciones chinas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Fredrik Nielsen, respondió a los comentarios de Trump en una publicación de Facebook, diciendo: "Ya basta (...) No más fantasías sobre la anexión".

Apoyo Europeo a Groenlandia

Los aliados de Dinamarca en Europa dijeron que el futuro de la isla ártica debe ser determinado por su pueblo.

"Groenlandia y el Reino de Dinamarca deben determinar el futuro de Groenlandia y nadie más", dijo a la prensa el primer ministro británico, Keir Starmer.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, sostuvo que Groenlandia pertenece a Dinamarca y sugirió que la OTAN podría debatir el refuerzo de su protección si es necesario.

Francia dijo que Groenlandia pertenecía a su pueblo, y un portavoz de la Comisión Europea dijo que la Unión Europea seguiría defendiendo el principio de soberanía nacional.

Con información de N+ y Reuters.

