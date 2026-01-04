Dinamarca Responde a Trump: Califica de “Absurda” la idea de que EUA Tome Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instó este domingo a Estados Unidos a “cesar sus amenazas contra un aliado histórico”, en respuesta a recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia. La dirigente danesa calificó como “totalmente absurdo” que Washington pretenda tomar el control del territorio autónomo danés.

Las declaraciones de Frederiksen se produjeron luego de una entrevista de Trump con Atlantic Magazine, en la que el mandatario habló sobre la intervención en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y reiteró que Estados Unidos “necesita” Groenlandia. Trump volvió a argumentar que el control de la isla es fundamental para fortalecer la defensa estadounidense.

Trump Critica a Dinamarca y Groenlandia, Insiste en Anexar la Isla por Razones de Seguridad

En un comunicado oficial, la primera ministra subrayó que Groenlandia no está en venta y recordó que Dinamarca y Estados Unidos son aliados históricos, por lo que consideró inaceptable el tono de las declaraciones del presidente estadounidense.

Imagen irrespetuosa

Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

"Esta imagen es irrespetuosa. Las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos", reaccionó el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en Facebook.

Pero "no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse", agregó el dirigente, que recordó que Groenlandia "no está en venta y [su] futuro no se decide en redes sociales".

¿Por qué Estados Unidos quiere Groenlandia?

El interés de Donald Trump por Groenlandia no es algo nuevo, se remonta a 2019, durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos. Fue entonces cuando por primera vez sugirió públicamente la idea de comprar la enorme isla ártica, calificándola de “gran negocio inmobiliario” y preguntando a sus asesores cómo podría hacerse realidad.

Trump No Descarta Uso de Fuerza Militar para Anexar Groenlandia a EE. UU.

Desde entonces, Trump ha reiterado y ampliado su interés incluso tras dejar y luego retomar el poder, repitiendo que cree que EUA debería adquirir o controlar Groenlandia y promoviendo la idea en discursos, declaraciones públicas y ante el Congreso.

El interés de Estados Unidos en Groenlandia responde a su ubicación estratégica en el Ártico, una región clave para la seguridad y la defensa militar. La isla permite el control de rutas aéreas y marítimas entre América del Norte, Europa y Rusia, además de albergar instalaciones militares estratégicas. A esto se suma el creciente valor de sus recursos naturales y la competencia geopolítica con potencias como Rusia y China en el Ártico.

Reacciona UE a intervención en Venezuela

Sobre lo ocurrido en Venezuela, La Unión Europea (UE) llamó este domingo a una transición pacífica, "respetuosa con su soberanía" y pidió "calma y moderación".

"La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía", apuntó un comunicado de la alta representante europea, Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros (todos menos Hungría).

