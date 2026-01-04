¿A qué Hora Será la Audiencia de Nicolás Maduro Mañana Ante el Tribunal Federal de NY?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE. UU. tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12.00 hora local (17.00 GMT).

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

¿Dónde se encuentra recluido Nicolás Maduro?

Prisión en donde se encuenra Nicolás Maduro. Foto: Reuters

La cárcel de Brooklyn que alberga al presidente venezolano Nicolás Maduro es una instalación tan problemática que algunos jueces se han negado a enviar personas allí, incluso cuando ha alojado a famosos reclusos como R. Kelly y Sean “Diddy” Combs.

Inaugurado a principios de la década de 1990, el Centro de Detención Metropolitano, o MDC Brooklyn, actualmente alberga a unos 1.300 reclusos.

Es el lugar habitual para las personas que esperan juicio en los tribunales federales de Manhattan y Brooklyn, albergando presuntos gánsteres y traficantes de drogas junto a algunas personas acusadas de delitos de cuello blanco.

