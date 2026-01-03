¿Quiénes Son los Hijos de Nicolás Maduro y Qué se Sabe sobre su Paradero?

Nicolás Maduro Moro tiene solo un hijo biológico se trata Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como “Nicolasito”, él es economista y político, y se pronunció por la captura de su padre.

Compartió un comunicado en el que rechazó las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, pero se desconoce su paradero o lo que hará tras la captura de su padre.



¿Familia de Maduro se escondió tras su caída?

La familia de Nicolás Maduro se habría escondido luego de la intervención militar en la que capturaron al ahora expresidente de Venezuela. Maduro quien fue presidente de Venezuela desde 2013, es una de las figuras políticas más controvertidas de América Latina, por sus prolongada permanencia en el poder, acusaciones internacionales contra su régimen y el deterioro económico y social del país.

Maduro cayó luego de una incursión de las Fuerzas Militares de Estados Unidos. Su captura fue junto a su esposa.

Una duda que tienen habitantes de Venezuela es qué sucederá con toda la familia de Nicolás Maduro.

Hasta el momento no hay informes sobre el paradero de todos sus familiares, quienes tenían diversos beneficios en Venezuela.

¿Nicolás Maduro solo tiene un hijo?

Nicolás Maduro tiene un solo hijo consanguíneo de la relación con su primera esposa, Adriana Guerra, antes de que Maduro se casara con Cilia Flores.

Nicolás Maduro Guerra es su hijo economista y ha ocupado diversos cargos en el régimen chavista.

Diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira

Vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional

Jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia

Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente

Coordinador de la Escuela Nacional de Cine

Estados Unidos lo sancionó en 2023, señalándolo de presunta participación en esquemas de corrupción.

Esto reforzó las críticas sobre la influencia directa de la familia presidencial en el manejo del poder. Compartió un comunicado en el que rechazaba las acciones militares de Estados Unidos contra su padre.

Estos son los hijastros de Nicolás Maduro

Además de su hijo biológico, Nicolás Maduro es padrastro de tres hijos de su esposa Cilia Flores:

Walter Gavidia Flores

Yoswal Gavidia Flores

Yosser Gavidia Flores

Los que han estado más inmersos en polémicas son Walter y Yoswal, se les ha señalado por:

Presuntos actos de corrupción

Gastos lujosos

Posibles vínculos con redes ilegales

El Gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones. Yosser, es el hijastro con un perfil más bajo y alejado de la exposición mediática.

El apellido Gavidia Flores ha sido mencionado regularmente y ha estado en el escrutinio.

