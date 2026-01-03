Claudia Sheinbaum Condena Intervención Militar en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó la intervención militar registrada este sábado 3 de enero de 2026 en Venezuela.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó la postura del gobierno mexicano y recordó lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. “El Artículo 2, párrafo 4, señala textualmente: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, escribió.

Sheinbaum subrayó que la posición de México es clara y firme: el país condena cualquier intervención militar en Venezuela y reitera su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



Estados Unidos Ataca a Venezuela

Estados Unidos atacó a Venezuela durante la madrugada del sábado y dijo que su presidente, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados fuera del país después de meses de presión intensificada por Washington, una operación nocturna extraordinaria anunciada por el presidente Donald Trump en las redes sociales horas después del ataque.

La autoridad legal para el ataque —y si Trump consultó al Congreso de antemano— no quedó clara de inmediato.

Durante el ataque, se escucharon múltiples explosiones y aviones que volaban a baja altura sobre Caracas, la capital, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El gobierno venezolano lo calificó de "ataque imperialista" e instó a la ciudadanía a salir a las calles.