Trump Descarta que Captura de Maduro sea un Mensaje a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la operación en Venezuela "no pretendía ser" un mensaje a México, pero luego le propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que Estados Unidos "elimine" los cárteles en su país y sugirió que Estados Unidos podría tomar medidas.

Somos muy amigos de ella, es una buena mujer. Pero los cárteles gobiernan México. Ella no gobierna México. Los cárteles gobiernan México

Dijo que le ha preguntado a Sheinbaum en numerosas ocasiones: "¿Quiere que eliminemos a los cárteles?", pero ella se ha negado.

"Algo habrá que hacer con México", dijo Trump.

Nota relacionada: Explosiones en Venezuela: Trump Anuncia Captura de Nicolás Maduro

EUA atacó a Venezuela

Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" contra Venezuela en la madrugada del sábado y dijo que su presidente fue capturado y sacado del país tras meses de intensa presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en una extraordinaria operación nocturna anunciada por el presidente Donald Trump en redes sociales horas después del ataque.

La secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarían cargos tras una acusación en Nueva York. Bondi prometió en una publicación en redes sociales que la pareja “pronto enfrentará toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Video: Explosiones Retumban en Caracas, Venezuela; Helicópteros y Aviones Surcan el Cielo

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de conspiración para cometer “narcoterrorismo”, pero no se sabía previamente que su esposa había sido acusada y no queda claro si Bondi se refiere a una nueva acusación. De momento se desconocen los detalles de las acusaciones contra Flores.

Se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, al tiempo que el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano calificó el operativo de "ataque imperialista" e instó a los ciudadanos a salir a la calle.

Con información de AP.

Historias recomendadas:

Estados Unidos Ataca Venezuela Hoy: Reaccionan Líderes del Mundo Ante Captura de Nicolás Maduro

Ellos Son los Tres Presidentes Que han Sido Removidos Directamente por EUA

