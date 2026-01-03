Estados Unidos Ataca Venezuela Hoy: Reaccionan Líderes del Mundo Ante Captura de Nicolás Maduro

A las 1:50 horas de este sábado 3 de enero de 2026, se registró la primera explosión en Venezuela. Se trataba del primer ataque de Estados Unidos a lugares estratégicos militarmente del país sudamericano. Finalmente después de casi 40 minutos de ataques, y dos horas después, Donald Trump confirmó en su red social Truth Social que su gobierno había atacado Venezolana y que Nicolás Maduro había sido capturado.

Ante los ataques y la detención de Maduro, líderes del mundo reaccionaron.

Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, dijo que desconocen el paradero de Maduro:

La cuna del Libertador fue atacada

Rusia

La Cancillería rusa, expresó su apoyo a Venezuela: "Reafirmamos la solidaridad con el pueblo venezolano".

Estados Unidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EUA, escribió en X: "¡Un nuevo amanecer para Venezuela!"

Bolivia

Evo Morales, expresidente expresó su solidaridad con Venezuela, la cual dijo: ¡No está sola!

Cuba

Miguel Díaz-Canel, el presidente de la isla, pidió la reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U.

Colombia

Gustavo Petro, el presidente fue el primero en confirmar ataques a Venezuela e hizo un llamado urgente a la desescalada. Tras la confirmación de la captura de Maduro, publicó: "El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y se América Latina".

Argentina

Javier Milei, presidente escribió en X:

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

