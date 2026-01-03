El Ascenso y Declive de Nicolás Maduro, el Hombre Que Lleva Más 12 Años en el Poder en Venezuela

Nicolás Maduro, de 63 años, ganó las elecciones extraordinarias celebradas en abril de 2013 para elegir al sucesor que completara el mandato del presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido en marzo de aquel año. Hoy, después de 12 años en el poder, su intención de llegar hasta el 2031 se tambalea.

Maduro se tambalea en el poder en 2025

Desde hace varios meses, Nicolás Maduro ha tenido días complicados desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, ¿para buscar su derrocamiento?

En diciembre de 2025, se especula si Trump utilizará la fuerza, la amenaza o la diplomacia.

Nicolás Maduro ha sido acusado por el gobierno estadounidense como el hombre que preside un narcogobierno, que tiene entre sus principales objetivos el mercado estadounidense. Donald Trump ha enviado cerca de Venezuela una flota de buques.

Con drones y aviones F- 35, en los últimos días han destruido al menos seis embarcaciones presuntamente provenientes de Venezuela, las cuales el gobierno estadounidense ha señalado de ser utilizadas para el tráfico de drogas hacia su territorio.

Tras ejercer como vicepresidente (octubre de 2012-marzo de 2013), Maduro, exlíder sindical, asumió la presidencia interina tras la muerte de Chávez. Desde entonces ha sido un ferviente defensor del chavismo (el sistema político e ideología establecida por Chávez).

Maduro fue el candidato ganador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones extraordinarias para reemplazar a Chávez, y fue reelegido en 2018.

El creciente autoritarismo de Maduro reprodujo repetidos intentos de la oposición para destituirlo.

Así fueron los primeros años e inicios de Maduro en la política

Un evento público de Nicolás Maduro. Foto: Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

Nicolás Maduro creció en una familia de recursos modestos en Caracas, donde su padre participaba en la política de izquierda y en el movimiento obrero. Su temprano interés por la política de izquierda lo llevó a formarse en Cuba en lugar de cursar estudios universitarios.

Líder sindical de trabajadores del transporte

Mientras trabajaba como conductor de autobús en Caracas, se convirtió en representante del sindicato de trabajadores del transporte público y ascendió en sus filas.

Cuando Chávez, entonces oficial del Ejército, fue encarcelado en 1992 tras liderar un fallido intento de golpe de Estado, Maduro y su futura esposa, Cilia Flores, entonces una joven abogada, hicieron campaña por su liberación, que se produjo en 1994.

En 1999, Maduro fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que reescribió la Constitución que formó parte del ascenso de Chávez a la presidencia. Ese año, Maduro también formó parte de la Cámara de Diputados, la cual fue eliminada cuando la legislatura se convirtió en la Asamblea Nacional unicameral, en la que Maduro comenzó a ejercer en el año 2000.

Fue reelegido en 2005 y presidió el organismo hasta 2006, cuando se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores. En ese cargo, trabajó para impulsar los objetivos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que buscaba aumentar la integración social, política y económica en América Latina y reducir la influencia estadounidense en la región.

También contribuyó a mantener relaciones amistosas para Venezuela con líderes mundiales tan controvertidos como Muamar el Gadafi de Libia, Robert Mugabe de Zimbabue y Mahmud Ahmadineyad de Irán.

La salud de Chávez se deterioró, pero la imagen de Maduro creció

El perfil de Maduro en el gobierno comenzó a crecer, especialmente a medida que la salud de Chávez se deterioraba, a partir de su anuncio inicial en 2011 de que padecía cáncer.

En octubre de 2012, tras el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales sobre Henrique Capriles Radonski, Maduro asumió la vicepresidencia. Al mismo tiempo, la esposa de Maduro (expresidenta de la Asamblea Nacional) se desempeñaba como fiscal general de Venezuela, lo que generó la percepción de ambos como la pareja política más influyente del país.

Simpatizantes de Maduro lo llaman "Super Bigote. Foto: Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

Antes de partir para una nueva cirugía en Cuba en diciembre de 2012, Chávez nombró a Maduro como su sucesor predilecto en caso de que no sobreviviera. De hecho, mientras la mayor parte del mundo desconocía el estado de Chávez durante su recuperación posoperatoria en Cuba, lo que obligó a posponer su investidura en enero de 2013,

Su principal rival por el poder dentro del chavismo era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien era ampliamente percibido como el favorito de los militares, mientras que Maduro era visto como alguien que contaba con el apoyo del aliado clave de Chávez, el régimen castrista en Cuba.

Elecciones extraordinarias y economía tambaleante

El 5 de marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez, fue Maduro quien hizo el anuncio al país.

Anteriormente, había acusado a los enemigos "imperialistas" de Venezuela de haberlo envenenado. Siendo presidente interino, Maduro se enfrentó a Capriles en las elecciones extraordinarias del 14 de abril para elegir al presidente que completaría el mandato de Chávez.

Maduro ganó la reñida contienda, obteniendo casi el 51% de los votos frente a poco más del 49% de Capriles, quien se apresuró a denunciar irregularidades en la votación y a exigir un recuento completo.

En cambio, el Consejo Nacional Electoral optó por realizar una auditoría de las papeletas en el 46% de los distritos electorales que no habían sido auditados automáticamente según la ley electoral venezolana, aunque Capriles se negó a participar en la auditoría y anunció que impugnaría legalmente los resultados electorales. Sin embargo, Maduro juró como presidente el 19 de abril.

Maduro buscó unificar a su país profundamente dividido, pero durante la primera parte de 2014, la clase media de muchas ciudades venezolanas salió a las calles para protestar contra su gobierno.

Sin embargo, los habitantes de los barrios marginales del país apoyaron a Maduro, y el ejército y la policía se movilizaron en su apoyo.

¿Destitución de Nicolás Maduro?

Un electorado aparentemente desencantado con el gobierno de Nicolás Maduro acudió masivamente a las urnas a principios de diciembre de 2015 para las elecciones a la Asamblea Nacional, consideradas por muchos como un referéndum sobre su presidencia.

Finalmente, el PSUV perdió el control de la asamblea por primera vez en 16 años, mientras la oposición centrista-conservadora se alzaba con una mayoría legislativa contundente. Esta mayoría opositora planteó la posibilidad de promulgar leyes para liberar a los críticos de alto perfil que el gobierno de Maduro había encarcelado, así como la posibilidad de un referéndum sobre la presidencia de Maduro una vez que esta alcanzara la mitad de su mandato.

