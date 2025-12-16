Festival ‘Luces de Invierno’ 2025: ¿Qué Artistas se Presentarán Gratis en el Zócalo por Navidad?
Durante el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025, habrá más de 70 conciertos gratis en el Zócalo de CDMX para celebrar Navidad. Esta es la agenda completa con horarios y fechas
El Festival ‘Luces de Invierno’ 2025 tendrá diversas conciertos gratis en el Zócalo de CDMX para celebrar Navidad, además de otras actividades que llenarán de alegría la Plaza de la Constitución; estos son todos los artistas que se presentarán.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, la idea es vivir estas celebraciones en familia y comunidad, ya que son parte de las tradiciones en México.
Noticia relacionada: Habrá Discoteca Gigante de Música Electrónica en Reforma este Fin de Año 2025; Así Será
Llevando alegría y espacios de convivencia seguros para todas y todos, dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada
Para que vayas armando el plan, durante el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025 que se realizará del 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026, habrá diversas actividades para disfrutar con la familia o amigos.
- Tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación serán el punto de partida para todo el espectáculo. Además, 14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos se unen al Túnel de Luz Monumental más grande de México donde podrás tomar fotos especiales con tus personas favoritas.
- Se instalará un Nacimiento Monumental y más de 100 expositores con venta de artesanías para conseguir los regalos de último momento.
- También se instalará un Foro Navideño donde se presentarán decenas de pastorelas para seguir con la tradición que nos ofrecen las fiestas decembrinas.
Sin embargo, la música no puede faltar en la celebración, por ello, más de 70 artistas brindarán conciertos gratis en el Zócalo de CDMX; estos son los detalles.
¿Qué artistas estarán en el Zócalo en el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025?
Toma nota, ya que en total serán 76 conciertos navideños en el Zócalo para todas las edades y gustos, ya que se prevé la participación de artistas emblemáticos de géneros musicales como:
- Tropical
- Son
- Norteña
- Danzón
- Rock
- Ska
- Urbana
- Sonideros
- Folklor
- Mariachi
- Villancicos
Acá la lista completa, así que prepara tu agenda, porque estos son todos los grupos y artistas que se presentarán en el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025 en CDMX:
Sábado 20 de diciembre
- 14:00 horas - Coro navideño de las UTOPÍAS
- 16:55 horas - Coro Sinfónico Ollin Yoliztli
- 19:15 horas - La Señora Tomasa (España)
- 20:55 horas - Sonido Sensación Candela
Domingo 21 de diciembre
- 18:15 horas - Los K’comixtles
- 19:30 horas - Cecilia Toussaint
- 21:05 horas - Sonido La Diosa del Rock
Lunes 22 de diciembre
- 18:15 horas - Carolina Ross
- 19:30 horas - Los Cardenales de Nuevo León
- 21:05 horas - Sonido Barrio Norte
Martes 23 de diciembre
- 17:05 horas - Paz Quintana (Chile)
- 18:15 horas - La Coreañera
- 19:30 horas - Los Askis
- 21:05 horas - Mosaico Sonidero
Miércoles 24 de diciembre
- 13:50 horas - Val Hozu
- 17:05 horas - Musas. Ensamble de Arpas
Jueves 25 de diciembre
- 18:05 horas - Orquesta de Pepe Arévalo
- 19:15 horas - Danzonera Isora Club
- 20:30 horas - Danzonera Urban
Viernes 26 de diciembre
- 17:00 horas - Jazz & Flow Orquesta Nacional de Jazz
- 19:00 horas - Baby Volcano (Guatemala)
- 21:05 horas - Dj Lashenka
Sábado 27 de diciembre
- 17:00 horas - Gala México Canta
- 20:20 horas - Dj Cybernico
Domingo 28 de diciembre
- 17:00 horas Sónex
- 18:15 horas - Chimo Psicodélico (Colombia)
- 19:30 horas - Cimarrón (Colombia)
- 21:05 horas - Dj Sé
Lunes 29 de diciembre
- 17:00 horas - Mexamorphosis (EUA-MEX)
- 18:15 horas - Renee
- 19:30 horas - The Altons (EUA)
- 21:05 horas - Sonido Rumba Tropical
Martes 30 de diciembre
- 19:05 horas - Los Korukos
- 20:10 horas - Out of Control Army
- 21:15 horas - Las Víctimas del Dr. Cerebro
Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero SIN PROGRAMACIÓN
Viernes 2 de enero
- 16:00 horas - Los detectives
- 17:00 horas - Neptuna
- 18:10 horas - La Barranca
- 21:10 horas - Los Amantes de Lola
Sábado 3 de enero
- 17:05 horas - Fania Delena y la Rebelión Cumbiera
- 18:05 horas - La Orquesta de Pérez Prado
- 19:20 horas -Jorge Carmona. La Voz del Barrio
- 20:40 horas - Orquesta Canela (Colombia)
- 21:55 horas - Dj Santiago Show
Domingo 4 de enero
- 18:05 horas - Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba)
- 19:15 horas - Valeria Jasso
- 20:15 horas - Ana Tijoux (Chile)
- 21:45 horas - Dj Ari Vargas
Recuerda atender las indicaciones de los organizadores y si vas en grupo, fijen un punto de encuentro por si se llegan a separar durante las actividades. Pon especial atención a menores de edad, adultos mayores y animales de compañía. ¿Ya sabes quién te va a acompañar?
