Festival ‘Luces de Invierno’ 2025: ¿Qué Artistas se Presentarán Gratis en el Zócalo por Navidad?

El Festival ‘Luces de Invierno’ 2025 tendrá diversas conciertos gratis en el Zócalo de CDMX para celebrar Navidad, además de otras actividades que llenarán de alegría la Plaza de la Constitución; estos son todos los artistas que se presentarán.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la idea es vivir estas celebraciones en familia y comunidad, ya que son parte de las tradiciones en México.

Noticia relacionada: Habrá Discoteca Gigante de Música Electrónica en Reforma este Fin de Año 2025; Así Será

Llevando alegría y espacios de convivencia seguros para todas y todos, dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada

Para que vayas armando el plan, durante el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025 que se realizará del 20 de diciembre al domingo 4 de enero de 2026, habrá diversas actividades para disfrutar con la familia o amigos.

Tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación serán el punto de partida para todo el espectáculo. Además, 14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos se unen al Túnel de Luz Monumental más grande de México donde podrás tomar fotos especiales con tus personas favoritas.

del Suelo de Conservación serán el punto de partida para todo el espectáculo. Además, se unen al más grande de México donde podrás tomar fotos especiales con tus personas favoritas. Se instalará un Nacimiento Monumental y más de 100 expositores con venta de artesanías para conseguir los regalos de último momento.

para conseguir los regalos de último momento. También se instalará un Foro Navideño donde se presentarán decenas de pastorelas para seguir con la tradición que nos ofrecen las fiestas decembrinas.

Sin embargo, la música no puede faltar en la celebración, por ello, más de 70 artistas brindarán conciertos gratis en el Zócalo de CDMX; estos son los detalles.

Video: Llega "El Grinch" a Robar la Navidad a Vecinos en Guadalupe

¿Qué artistas estarán en el Zócalo en el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025?

Toma nota, ya que en total serán 76 conciertos navideños en el Zócalo para todas las edades y gustos, ya que se prevé la participación de artistas emblemáticos de géneros musicales como:

Tropical

Son

Norteña

Danzón

Rock

Ska

Urbana

Sonideros

Folklor

Mariachi

Villancicos

Acá la lista completa, así que prepara tu agenda, porque estos son todos los grupos y artistas que se presentarán en el Festival ‘Luces de Invierno’ 2025 en CDMX:

Sábado 20 de diciembre

14:00 horas - Coro navideño de las UTOPÍAS

16:55 horas - Coro Sinfónico Ollin Yoliztli

19:15 horas - La Señora Tomasa (España)

20:55 horas - Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre

18:15 horas - Los K’comixtles

19:30 horas - Cecilia Toussaint

21:05 horas - Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre

18:15 horas - Carolina Ross

19:30 horas - Los Cardenales de Nuevo León

21:05 horas - Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre

17:05 horas - Paz Quintana (Chile)

18:15 horas - La Coreañera

19:30 horas - Los Askis

21:05 horas - Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre

13:50 horas - Val Hozu

17:05 horas - Musas. Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre

18:05 horas - Orquesta de Pepe Arévalo

19:15 horas - Danzonera Isora Club

20:30 horas - Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre

17:00 horas - Jazz & Flow Orquesta Nacional de Jazz

19:00 horas - Baby Volcano (Guatemala)

21:05 horas - Dj Lashenka

Sábado 27 de diciembre

17:00 horas - Gala México Canta

20:20 horas - Dj Cybernico

Domingo 28 de diciembre

17:00 horas Sónex

18:15 horas - Chimo Psicodélico (Colombia)

19:30 horas - Cimarrón (Colombia)

21:05 horas - Dj Sé

Lunes 29 de diciembre

17:00 horas - Mexamorphosis (EUA-MEX)

18:15 horas - Renee

19:30 horas - The Altons (EUA)

21:05 horas - Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre

19:05 horas - Los Korukos

20:10 horas - Out of Control Army

21:15 horas - Las Víctimas del Dr. Cerebro

Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero SIN PROGRAMACIÓN

Viernes 2 de enero

16:00 horas - Los detectives

17:00 horas - Neptuna

18:10 horas - La Barranca

21:10 horas - Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero

17:05 horas - Fania Delena y la Rebelión Cumbiera

18:05 horas - La Orquesta de Pérez Prado

19:20 horas -Jorge Carmona. La Voz del Barrio

20:40 horas - Orquesta Canela (Colombia)

21:55 horas - Dj Santiago Show

Domingo 4 de enero

18:05 horas - Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba)

19:15 horas - Valeria Jasso

20:15 horas - Ana Tijoux (Chile)

21:45 horas - Dj Ari Vargas

Recuerda atender las indicaciones de los organizadores y si vas en grupo, fijen un punto de encuentro por si se llegan a separar durante las actividades. Pon especial atención a menores de edad, adultos mayores y animales de compañía. ¿Ya sabes quién te va a acompañar?

Historias recomendadas:

EPP