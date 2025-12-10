De Circo a Pistas de Hielo: ¿Qué Actividades Navideñas Hay Gratis en CDMX? Alcaldía por Alcaldía

Las actividades gratis por Navidad 2025 en CDMX traen consigo grandes sorpresas para todos los capitalinos, especialmente, para las infancias. Por ello, acá te dejamos la lista completa de las atracciones gratuitas que encontrarás en cada alcaldía para celebrar junto a tus personas favoritas; toma nota

Como cada año todas las demarcaciones preparan el festejo decembrino a lo grande. Debido a que es la época más esperada, las familias y amigos buscan un punto de encuentro ideal para lograr los mejores recuerdos sin gastar demasiado.

Noticia relacionada: Navidad 2025 en CDMX y Edomex: ¿Dónde Hay Pistas de Hielo Gratis y Cuáles Son los Horarios?

Lo anterior, porque también hay que destinar recursos a los regalos y cenas, por ello, es necesario hacer un ahorro, pero sin dejar de lado la diversión. Por está razón, las autoridades prepararon una serie de actividades navideñas en toda la Ciudad de México.

Recuerda que es importante respetar las indicaciones de los organizadores para evitar algún incidente. Además, si vas acompañado de niños o adultos mayores, no los pierdas de vista.

Al ser eventos masivos, procuren tener un punto de encuentro en caso de que se separen durante las celebraciones y tengan bien claro dónde se ubican los elementos de Seguridad o Protección Civil para pedir ayuda en caso de que lo requieran. Todo esto, servirá para que pasen increíbles momentos sin preocupaciones.

Si llevas a tu “lomito” o “michi” a dar la vuelta con todo el espíritu navideño, no olvides llevarlo con correa y tus bolsitas para recoger sus desechos.

¿Qué actividades navideñas gratis hay en CDMX 2025?

Esta Navidad 2025 las actividades son variadas y para todas las edades. Vas a poder encontrar desde las que tienen adrenalina como subirte a una rueda de la fortuna o dar un paseo en un tren, hasta las tranquilas donde todos pueden participar.

Acá te dejamos la lista de actividades navideñas gratis, alcaldía por alcaldía:

Álvaro Obregón

En esta alcaldía vas a encontrar un bazar artesanal en la Plaza San Jacinto, en el que podrás encontrar el regalo perfecto para tus seres queridos. Estará disponible del 12 al 14 de diciembre. Además, habrá obras de teatro y shows especiales, pero para ganarte los boletos debes estar al pendiente de sus redes sociales.

Azcapotzalco

En el norte de la CDMX, se prepara un bazar en el Jardín Hidalgo, donde el 15 de diciembre encontrarás varias sorpresas, entre ellas, un taller para aprender a hacer piñatas. Estará disponible de 10:00 a 18:00 horas en el Centro de Azcapotzalco. También con la Caravana Aquelarre Cultural habrá cuentacuentos, teatro y talleres en varios puntos de la demarcación.

Benito Juárez

Ten lista tu cámara, ya que en esta alcaldía se instaló un árbol monumental y una villa navideña. Encontrarás spots para tomarte algunas fotos con escenografías de Santa Claus y Reyes Magos.

Coyoacán

En este punto preparan un Meganacimiento, el cual será inaugurado con un concierto de la Banda Sinfónica de Coyoacán el 15 de diciembre a las 17:00 horas en el Pórtico del Palacio de Cortés.

Cuajimalpa

Una enorme rueda de la fortuna y un árbol de Navidad gigante te esperan en la explanada de la alcaldía. Además, instalaron una villa navideña con escenarios ideales para tu sesión de temporada junto a tu familia. También encontrarás una romería para darte un gusto con antojitos mexicanos.

Cuauhtémoc

Toma nota, en esta alcaldía hay diversas actividades que van desde el árbol navideño en la explanada principal de la demarcación hasta El Buzón de Santa en la Casa de Cultura San Rafael en un horario de 8:00 a 20:00 horas. También te espera un show de jazz “Duendes Navideños Traviesos” que se presentará el 13 de diciembre de 13:00 a 14 horas en la Casa de Cultura Alfonso Reyes.

Gustavo A. Madero

Al norte de la CDMX, una enorme carpa sorprende a los capitalinos. Se trata del Megacirco Navideño, el cual ofrece funciones gratuitas para toda la familia de lunes a jueves a las 19:00 horas. Mientras que los viernes, sábados y domingo las funciones son a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas. También hay pista de hielo en el Parque Edén; aquí los detalles para acudir

Video: Navidad 2025: Coronas y Piñatas, los Adornos que Llenan los Hogares de Alegría

Iztacalco

En la explanada principal de la demarcación instalaron un enorme árbol de Navidad y un juego de luces, por lo que las familias pueden acudir a tomarse fotos.

Iztapalapa

A diferencia de otros años, en los que hay una serie de eventos en varios puntos con paseos nevados, en esta ocasión solo instalaron una Villa Navideña, la cual se ubica en la Macroplaza de Iztapalapa, donde las familias podrán tomarse fotos

Magdalena Contreras

Hasta el momento la demarcación no ha informado los detalles de sus actividades para este año. No obstante, es probable que el punto de reunión sea la explanada de la alcaldía.

Miguel Hidalgo

Prepara ropa cómoda, ya que en esta alcaldía una de las actividades navideñas favoritas en la CDMX estará disponible hasta enero. Se trata de la pista de hielo, donde las personas de todas las edades podrán divertirse. La ubicas en el Deportivo Pavón en la colonia Pensil Norte.

Milpa Alta

El sur de la ciudad se llenará de color y música con el 14 de diciembre con el Festival de Pantomima, Circo y Clown "La risa sagrada", el cual tendrá diversas presentaciones en la Plaza Pública Benito Juárez en San Pedro Actopan. Los shows serán a partir de las 13:00 horas y hasta las 19:00 horas.

Tláhuac

En esta alcaldía vas a poder disfrutar de la pista de hielo que se encuentra en el Bosque de Tláhuac. También de los divertidos concursos de piñatas, nacimientos, disfraz de animales de compañía, casas de jengibre y la carrera del pavo. Si quieres más información puedes comunicarte al 55 5964 8859. ¡Habrá premios en especie y económicos!

Tlalpan

¡Chu, chu! En Tlalpan hace una parada especial un tren polar que realiza diversos recorridos entre las casas de la villa navideña que instalaron en la explanada de la alcaldía. Si te gustan mucho las fotos, encontrarás túneles de luces y esculturas iluminadas para darle un toque especial a tus postales.

Venustiano Carranza

En esta demarcación se instaló un árbol monumental y una villa navideña. También hay bazar y verbena para comer delicioso mientras buscas los regalos. Pero ojo, porque las autoridades informaron que pronto anunciarán sorpresas en diversos puntos de la alcaldía, así que debes estar atento.

Xochimilco

Si todavía no tienes la foto familiar o de amigos del año, lánzate a la explanada de la alcaldía Xochimilco, ya que en este punto Santa estacionó sus renos y realiza sesiones gratuitas junto a sus duendes los viernes, sábados y domingos de 17:00 a 22:00 horas. También hay villas navideñas y otras sorpresas para disfrutar con tus personas favoritas.

Historias recomendadas:

EPP