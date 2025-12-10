Detienen a Presuntos Implicados en Homicidio de Pareja en Colonia Lindavista, GAM, ¿Quiénes Son?

La balacera en la colonia Lindavista, en la que murieron dos personas, sigue bajo investigación y este miércoles las autoridades capitalinas informaron los detalles de la captura de dos presuntos implicados en el homicidio ocurrido en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los detenidos fueron ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de Marcos "N" y María Eugenia "N", presuntamente vinculados con el doble homicidio en calles de la capital del país.

Su aprehensión se llevó a cabo luego de diversas investigaciones, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, compañeros de SSC detuvieron a Marcos ‘N’ y María Eugenia ‘N’

Según las autoridades, los sospechosos presuntamente participaron en el asesinato del matrimonio en un domicilio localizado en el cruce de calle Pernambuco y Montiel.

¿Cómo detuvieron a los sospechosos del asesinato de pareja en Lindavista?

Marcos ‘N’ y María Eugenia ‘N’, presuntos implicados en el doble homicidio fueron ubicados gracias al análisis de los videos captados por las cámaras de CCTV ubicadas al interior del complejo habitacional.

A lo anterior, se sumó la información proporcionada por las cámaras de videovigilancia del C2 Norte, lo que permitió identificar su ruta de escape y un vehículo en el que se trasladaron después del evento; finalmente fueron ubicados en la Miguel Hidalgo.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para continuar con las indagatorias.

En éste, como en todos los casos que se investigan de manera coordinada, no habrá impunidad, indicó el funcionario

¿Quiénes son las víctimas?

Se sabe que las personas que murieron durante el ataque armado era un matrimonio. Se trata de un abogado penalista de 74 años y su esposa de 54 años de edad.

Fueron atacados al interior de su casa y sus cuerpos fueron descubiertos por su hijo en el inmueble ubicado en una privada con vigilancia.

Además se sabe que el los presuntos agresores usaron un arma con silenciador. Se investiga si fue un ataque directo o un intento de asalto, debido a que el cuerpo del abogado fue hallado en la parte trasera de la casa, por lo que las autoridades sugieren que trató de huir.

