Navidad 2025 en CDMX y Edomex: ¿Dónde Hay Pistas de Hielo Gratis y Cuáles Son los Horarios?

Las pistas de hielo en CDMX y Edomex ya están listas para brindar diversión a todas las familias durante las celebraciones por Navidad 2025. Si no quieres perder la experiencia junto a tus personas favoritas, toma nota de las ubicaciones para que te lances.

En los últimos meses se realizan varias actividades para cerrar con la mejor actitud el año; sin embargo, diciembre es el que tiene magia para muchas personas debido a las reuniones con personas a las que casi no vieron por cuestiones laborales o porque viven en otras comunidades.

Por supuesto, los regalos, luces y fiestas también son importantes. Es esto último, que se lleva a cabo de manera comunitaria en las alcaldías o municipios, lo que también llena de alegría los corazones.

Toma nota, porque algunos lugares, además de instalar villas navideñas, ferias, circos, spots para tomarte fotos y otras atracciones, también tienen disponibles pistas de hielo 2025. Si quieres poner a prueba tu habilidad con los patines o aprender, es momento de que alistes tu ropa abrigadora.

Es importante que consideres que, para asistir a las pistas de hielo en CDMX y Edomex, no es obligatorio tener experiencia en el patinaje, aunque sí te da un plus para divertirte más. No obstante, en todos los puntos habrá personal capacitado para guiarte a cada paso.

A lo anterior, también se suma que en algunos sitios cuentan con herramientas de apoyo, como las focas que sirven de andaderas para el hielo. Otro aspecto que debes considerar es el reglamento:

Sigue todas las indicaciones del personal.

Cuida el material que te proporcionen.

Evita ingresar con celulares u objetos de valor.

Ten especial cuidado con los niños y personas adultas mayores.

Lleva ropa cómoda para que puedas desplazarte mejor.

Procura mantener distancia con otros usuarios para evitar caídas.

Pistas de hielo 2025: ¿Dónde están en CDMX y Edomex esta Navidad?

Si ya sabes quién te acompañará en esta nueva aventura, es momento de que planees la ruta y hagas espacio en tu agenda. Acá te damos la lista de todos los sitios donde hay pista de hielo 2025 en CDMX y Edomex.

Ojo, recuerda que los horarios son distintos en cada punto, al igual que las fechas en las que estarán disponibles.

Pistas de hielo en CDMX

Tláhuac - Al interior del Bosque de Tláhuac. Horario de martes a domingo de 11:00 a 18:30 horas

- Al interior del Bosque de Tláhuac. Horario de martes a domingo de 11:00 a 18:30 horas Miguel Hidalgo - Está en el Deportivo Pavón en la colonia Pensil Norte. La inauguración será el 13 de diciembre a las 18:00 horas

- Está en el Deportivo Pavón en la colonia Pensil Norte. La inauguración será el 13 de diciembre a las 18:00 horas Gustavo A. Madero - La pista se localiza en el Parque Edén Juventino Rosas. Horario de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas

Pistas de hielo en Edomex

Ecatepec - Se ubica en la explanada municipal y ya está abierta desde este momento y hasta el 7 de enero. Horario de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

- Se ubica en la explanada municipal y ya está abierta desde este momento y hasta el 7 de enero. Horario de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas Cuautitlán - La encuentras en la “Concha Acústica” en el Parque de la Cruz. Se inaugura el 16 de diciembre al finalizar la posada

- La encuentras en la “Concha Acústica” en el Parque de la Cruz. Se inaugura el 16 de diciembre al finalizar la posada Valle de Chalco - Se ubica en la explanada principal del municipio y se inaugura el 10 de diciembre

- Se ubica en la explanada principal del municipio y se inaugura el 10 de diciembre Toluca - La pista de hielo se ubica en la Plaza de los Mártires y estará disponible hasta el 7 de enero. Horario de 11:00 a 21:00 horas todos los días

- La pista de hielo se ubica en la Plaza de los Mártires y estará disponible hasta el 7 de enero. Horario de 11:00 a 21:00 horas todos los días Tecámac - Se localiza en el Arcotecho de San Jerónimo Xonacahuacan y estará disponible hasta el 6 de enero

- Se localiza en el Arcotecho de San Jerónimo Xonacahuacan y estará disponible hasta el 6 de enero Atizapán de Zaragoza - Está en la explanada del Palacio Municipal y estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026

- Está en la explanada del Palacio Municipal y estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026 Tultitlán - La pista de hielo estará en el Fraccionamiento Villas de San José y la inauguran el 10 de diciembre

- La pista de hielo estará en el Fraccionamiento Villas de San José y la inauguran el 10 de diciembre Los Reyes La Paz - Se instaló en los campos de fútbol de la cabecera municipal y su inauguración será el 12 de diciembre

- Se instaló en los campos de fútbol de la cabecera municipal y su inauguración será el 12 de diciembre Netxtlalpan - La Pista de Hielo Ecológica fue instalada en la explanada municipal. El horario es 14:00 a 22:00 horas hasta el 5 de enero

