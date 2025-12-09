Ya Puedes Traer Estos Documentos en Digital en la App CDMX: Así Funciona la "Cartera" Virtual

Las autoridades capitalinas presentaron las actualizaciones de la App CDMX, la cual incluye varias novedades, entre ellas la "Cartera CDMX", en la cual podrás llevar contigo documentación en formato digital; estos son los detalles.

Esta aplicación es una herramienta en la que los capitalinos pueden encontrar diversas funcionalidades, principalmente, para ahorrar tiempo en filas al momento de hacer trámites.

Sin embargo, también tiene otros beneficios, por ejemplo, los relacionados con la movilidad en la ciudad. Ya que puedes recargar tu tarjeta de Movilidad Integrada (MI) e incluso, podrás traerla de manera digital.

Asimismo, tienes a tu alcance el contacto para realizar denuncias relacionadas con delitos o con servicios urbanos que requiera tu comunidad.

En la nueva actualización de la App CDMX, se incluyeron otros rubros que son de suma importancia para los capitalinos, tales como la salud y el arte y cultura.

¿Cómo funciona la Cartera CDMX?

Para obtener los beneficios de la "Cartera CDMX", primero debes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, así que realiza lo siguiente:

Ve a tu playstore

Busca "App CDMX", la identificas por el ícono de ajolote

Descargas

Inicia sesión con tu Llave CDMX

Ahora bien, para hacer uso de la "Cartera CDMX", solo abre la app y ve a la parte inferior. Ahí verás el apartado de "Documentos Digitales".

En este apartado verás todos los documentos que se encuentran en tu Llave CDMX. En caso de que no tengas una cuenta, puedes crearla y automáticamente aparecerán ahí. Los documentos que verás en la "Cartera CDMX" son:

Pago de multas de tránsito

Actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio, defunción)

Renovación de licencia de conducir

Constancia de antecedentes no penales

Trámites fiscales, de vivienda y otros servicios locales

