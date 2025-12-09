¿Como Recargar tu Tarjeta MI para Metro y Metrobús desde App CDMX? Acepta Estos Métodos

Con el propósito de agilizar la recarga de la Tarjeta MI, utilizada tanto en el Metro de la Ciudad de México como en el Metrobús, el Gobierno capitalino implementó una nueva alternativa para realizar pagos directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de portar una tarjeta física.

Se trata de la tarjeta de la nueva Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) presentada en el marco de la próxima Copa Mundial de Futbol 2026. Cabe destacar que para recargar saldo se podrá hacer desde la App CDMX, mediante CoDi, tarjeta de crédito o débito.

A través de esta herramienta digital, los usuarios pueden efectuar la recarga en cuestión de segundos y validar el saldo sin necesidad de acudir a un punto físico. A continuación, se detalla el procedimiento para realizar la operación mediante la App CDMX.

¿Cómo recargar tu Tarjeta MI desde tu celular con App CDMX?

1. Descargar la aplicación: Localice “App CDMX” en su tienda de aplicaciones e instálela.

2. Iniciar sesión: Acceda con su Llave CDMX; en caso de no contar con una, puede crearla en pocos minutos.

3. Seleccionar la opción de recarga: Dentro del menú principal, elija “Recarga tarjeta MI”.

4. Escanear la tarjeta: Coloque su tarjeta MI en la parte trasera del dispositivo móvil para permitir la lectura mediante la tecnología NFC.

5. Elegir el monto y realizar el pago: Defina la cantidad a recargar y seleccione una tarjeta de débito o crédito como método de pago.

6. Acreditar saldo: Acerque nuevamente la tarjeta al teléfono para confirmar la operación.

Tarjeta MI. Foto: Cuartoscuro

Recarga mediante Mercado Pago

1. Abrir la aplicación: Ingrese a la sección “Recargar transporte”.

2. Escanear la tarjeta: Colóquela en la parte posterior del celular.

3. Seleccionar monto y pagar: Defina la cantidad y elija entre saldo disponible en Mercado Pago o tarjeta bancaria.

4. Confirmar: Vuelva a acercar la tarjeta para finalizar el proceso.

Dato relevante: Es indispensable contar con un dispositivo con tecnología NFC. En caso contrario, ambas aplicaciones permiten ubicar comercios cercanos donde realizar la recarga de manera presencial.

