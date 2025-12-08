Virgen de Guadalupe 2025: Este Será el Clima en CDMX y el Resto del País para las Mañanitas
N+
Así estará el clima en México durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe este 11 y 12 de diciembre de 2025; toma nota
COMPARTE:
En la Basílica de Guadalupe se alista todo para cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025; no obstante, esto también se replica en otras partes del país donde la devoción por la “morenita” del Tepeyac los lleva a preparar diversas actividades. Pero, ¿cómo estará el clima el 11 y 12 de diciembre en México?
Las Mañanitas a la Virgen son un momento especial para muchas personas, quienes con todo el corazón le cantan para agradecer los favores y bendiciones que recibieron a lo largo del año. Algunas personas dejan sus comunidades y emprenden el viaje hacia La Villa, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Noticia relacionada: Reliquias de San Judas Tadeo Regresan a Roma: ¿Qué Días y Dónde Verlas por Última Vez en CDMX?
Otras personas pagan “mandas”, que son compromisos que le hacen a la virgen a cambio de un favor, por ejemplo, que ayuden a un familiar que se encuentra enfermo. Entonces, pagan sus juramentos llevando comida y bebida a los peregrinos.
Cada 12 de diciembre en punto de las 00:00, se interpreta la canción popular para homenajear a la Virgen de Guadalupe. La tradición inició en el siglo XX y se consolidó como una costumbre que une la religiosidad con la identidad cultural.
Debido a que se preparan diversas actividades, como oraciones o presentaciones musicales al aire libre en distintos puntos del país, es importante conocer cómo estará el clima el 11 y 12 de diciembre, así que toma nota para que tomes tus precauciones.
¿Cómo estará el clima en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío 19 permanecerá con características de estacionario en la península de Yucatán, por lo que originará chubascos en la zona. Sin embargo, sus efectos se presentarán en otras regiones del país debido a la combinación de canales de baja presión con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.
El clima para el 11 y 12 de diciembre en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe será el siguiente:
Jueves 11 de diciembre
Se presentarán intervalos de chubascos, lluvias aisladas y descenso de temperatura en varias entidades.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes:
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes:
- Zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Veracruz
- Oaxaca
Viernes 12 de diciembre
Para el viernes 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe, se prevé que las condiciones climatológicas se presentarán de la siguiente manera:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Tamaulipas
- Veracruz
- Puebla
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sonora (sur)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla (suroeste)
- Morelos
- Veracruz (sur)
- Tabasco
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado:
- Zonas serranas de Chihuahua y Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado:
- Baja California
- Zacatecas
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado:
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Veracruz
- Oaxaca
Ojo, es importante que consideres que las lluvias fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
- Historias recomendadas: Familia Lleva 19 Años Ayudando a Peregrinos que Pasan por Carretera de Córdoba, Veracruz
EPP