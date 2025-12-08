Virgen de Guadalupe 2025: Este Será el Clima en CDMX y el Resto del País para las Mañanitas

En la Basílica de Guadalupe se alista todo para cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025; no obstante, esto también se replica en otras partes del país donde la devoción por la “morenita” del Tepeyac los lleva a preparar diversas actividades. Pero, ¿cómo estará el clima el 11 y 12 de diciembre en México?

Las Mañanitas a la Virgen son un momento especial para muchas personas, quienes con todo el corazón le cantan para agradecer los favores y bendiciones que recibieron a lo largo del año. Algunas personas dejan sus comunidades y emprenden el viaje hacia La Villa, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Otras personas pagan “mandas”, que son compromisos que le hacen a la virgen a cambio de un favor, por ejemplo, que ayuden a un familiar que se encuentra enfermo. Entonces, pagan sus juramentos llevando comida y bebida a los peregrinos.

Cada 12 de diciembre en punto de las 00:00, se interpreta la canción popular para homenajear a la Virgen de Guadalupe. La tradición inició en el siglo XX y se consolidó como una costumbre que une la religiosidad con la identidad cultural.

Debido a que se preparan diversas actividades, como oraciones o presentaciones musicales al aire libre en distintos puntos del país, es importante conocer cómo estará el clima el 11 y 12 de diciembre, así que toma nota para que tomes tus precauciones.

¿Cómo estará el clima en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío 19 permanecerá con características de estacionario en la península de Yucatán, por lo que originará chubascos en la zona. Sin embargo, sus efectos se presentarán en otras regiones del país debido a la combinación de canales de baja presión con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

El clima para el 11 y 12 de diciembre en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe será el siguiente:

Jueves 11 de diciembre

Se presentarán intervalos de chubascos, lluvias aisladas y descenso de temperatura en varias entidades.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes:

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes:

Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Oaxaca

Viernes 12 de diciembre

Para el viernes 12 de diciembre, día dedicado a la Virgen de Guadalupe, se prevé que las condiciones climatológicas se presentarán de la siguiente manera:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sonora (sur)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato (noreste)

Querétaro

Hidalgo

Puebla (suroeste)

Morelos

Veracruz (sur)

Tabasco

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado:

Zonas serranas de Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado:

Baja California

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Veracruz

Oaxaca

Ojo, es importante que consideres que las lluvias fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

