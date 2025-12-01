Reliquias de San Judas Tadeo Regresan a Roma: ¿Qué Días y Dónde Verlas por Última Vez en CDMX?

Las reliquias de San Judas Tadeo llegaron a México por primera ocasión y miles de fieles acudieron a visitarlas, no obstante, las autoridades eclesiásticas informaron que se exhibirán por última vez en la CDMX antes de regresar a Roma; estos son los detalles.

La exhibición gratuita autorizada por el Vaticano de la pieza del también conocido “santo de las causas imposibles”, causó revuelo en nuestro país. Debido a que la reliquia estaba resguardada en la iglesia de San Pietro in Lauro en Italia.

Se trata de un fragmento del brazo del Santo, que fue descubierto en una caja debajo del altar de otra iglesia cercana dedicada a “San Juditas” y a San Simón.

Luego del hallazgo de la caja, la llevaron al párroco de San Pietro, Monseñor, Sirolli, quien vio las bulas, es decir, unos archivos sellados, con los que comprobaban su certificación, por lo que las conservó.

Entonces, la caja con las reliquias de San Judas Tadeo, se abrió siglos más tarde y al comprobar que estaban en buen estado se colocaron en una capilla, donde los fieles dejan sus peticiones o favores. Otros fieles acuden a dejar los exvotos, es decir, esos favores que el Santo ya les cumplió.

Antes de emprender su camino hacia tierras mexicanas, le realizaron una misa especial en la Basílica de San Pedro, con la finalidad de bendecir la peregrinación.

El Vaticano autorizó la exhibición en México, debido a que en nuestro país hay muchos devotos, por ello, las reliquias de San Judas Tadeo salieron por primera vez de Roma, y ahora están por regresar.

¿Dónde y a qué hora se pueden visitar las reliquias de San Judas Tadeo en CDMX por última vez?

Las reliquias de San Judas Tadeo estará por última vez en CDMX. Si quieres visitarlas, toma en cuenta el que el tiempo para hacerlo será limitado.

Debido a que únicamente podrás verlas del 9 al 11 de diciembre de 2025 en la Catedral Metropolitana de México.

Acompáñanos en estos días que marcarán el cierre de su visita a México, antes de volver a Roma, indicaron autoridades

Pero toma nota, ya que para despedir a las reliquias de San Judas Tadeo se llevará a cabo el siguiente programa especial:

9 de diciembre - 10:00 horas: Recepción de la reliquia de San Judas Tadeo

10 de diciembre - 8:00 a 19:00 horas: Veneración de la reliquia

11 de diciembre - 9:30 horas: Misa de despedida para su regreso a Roma

Recuerda seguir las indicaciones de los organizadores para que tu visita sea agradable y puedas apreciar por última vez en CDMX, las reliquias de San Judas Tadeo.

