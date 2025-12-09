Jueces sin Rostro: Senado “Congela” Hasta Febrero la Discusión, ¿En Qué Consiste la Iniciativa?

El Senado aplazó hasta febrero de 2026 la discusión de la iniciativa conocida como "Jueces sin Rostro", con la que se busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero, ¿en qué consiste y por qué es tan controversial?

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, indicó que se acordó discutir en las próximas semanas, es decir, hasta el siguiente periodo de sesiones, a principios del 2026.

Vamos a tomar el tiempo para revisarla, hay diferentes opiniones, entonces, se va a sesionar en los próximos días

Lo anterior, a pesar de que las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos estaban listas para discutir el tema este martes. Pero, ¿de qué trata?

¿De qué trata la iniciativa de "Jueces sin Rostro"?

La iniciativa de "Jueces sin Rostro" propone que el resguardo de la identidad de los jueces y juezas sea sometido a revisión periódica por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la finalidad de evitar que se prolongue la medida en caso de no ser necesario.

Debido a que en 2024, según México Evalúa, se registraron diversos ataques al personal judicial, el 22% de ellos fueron amenazas de lesiones.

Mientras que un 12% y 11% corresponden a amenazas de homicidio y extorsiones o amenazas contra familiares, respectivamente.

Para preservar oculta la identidad del juez, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

Indicios de participación de los procesados

Capacidad del grupo delictivo para causar daño

Gravedad del delito y pena asociada

Amenazas o agresiones previas

¿Por qué hay riesgos con la iniciativa "Jueces sin Rostro"?

De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, esta figura de "jueces sin rostro" impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia.

Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial, explicó en sus redes sociales

Asimismo, resaltó que algunos países han recurrido, por ejemplo, en el marco de la adopción de medidas para combatir las actividades terroristas, a tribunales especiales de "jueces sin rostro", integrados por jueces anónimos.

Sin embargo, aun cuando la identidad y la condición de tales jueces hayan sido verificadas por una autoridad independiente, los tribunales suelen adolecer no solo del problema de que el acusado desconoce la identidad y la condición de los jueces, sino también de otras irregularidades.

