Bad Bunny en CDMX 2025: ¿Cuál es el Setlist de Conciertos en el Estadio GNP?

Bad Bunny ofrecerá varios conciertos en el Estadio GNP de la CDMX, por lo que ya está todo listo para recibir al “Conejo Malo”; por ello, te dejamos el playlist o las canciones que cantará en los conciertos de este 2025.

Este año significó mucho para Bad Bunny, debido a que luego de una pausa, estrenó álbum y con ello volvió a lo más alto de los rankings a nivel internacional. De hecho, se convirtió en el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2025, según reveló la plataforma.

Noticia relacionada: Conciertos de Bad Bunny Empujan Economía en CDMX: ¿Cuánto Dinero se Espera por los Shows?

Al mismo tiempo, Bad Bunny anunció gira mundial en la que, por supuesto, incluyó a México. Esta es la segunda ocasión en la que el puertorriqueño de 31 años de edad se presenta, la primera de ellas fue en 2023 en el Estadio Azteca y su show paralizó la zona sur de la ciudad.

Debido al gran éxito, el intérprete de “Tití me preguntó” informó que no solo daría un concierto, sino varias fechas: se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre con el tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Se prevé que entre 500 mil y 520 mil personas de CDMX, varios estados de la República mexicana e incluso de otros países, asistan a los ocho conciertos. El fenómeno de Bad Bunny y su música no solo se ve reflejado en la rapidez con la que logra sold out en minutos, sino también en su influencia en la derrama económica que generan sus shows.

Lo anterior, porque de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), el regreso de Bad Bunny es benéfico para la ciudad, ya que se espera una derrama económica de al menos 3 mil 228 millones de pesos.

Por ello, los fans y aquellas personas que recién se acercan a su música, están a la expectativa y dispuestos a corear sus canciones a todo pulmón.

Video: Bad Bunny Abre Experiencia Inmersiva en la CDMX

¿Cuál es el playlist del concierto de Bad Bunny en CDMX 2025?

Si vas a asistir a uno de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP, es momento de que vayas haciendo el “check” de las canciones que ya sabes o de las que te falta aprender.

En total, se prevé que el show esté compuesto por al menos 32 canciones. La duración de los conciertos es de aproximadamente dos horas; sin embargo, debes considerar que hay diversas sorpresas, así que los horarios podrían variar.

Esta es la lista de canciones de Bad Bunny que cantará en los conciertos en el Estadio GNP 2025:

LA MuDANZA

Callaita

PIToRRO DE COCO

WELITiTA

TURisTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

VeLDÁ

Tití Me Preguntó

LAS M3

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

La Romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo Perreo Sola

2202

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Toxica

CAFé CON RON

Ojitos Lindos

LA CANCIÓN

KLOuFRENS

DÁKITI

El Apagón

DfMF

EoO

Historias recomendadas:

EPP

