Conciertos de Bad Bunny Empujan Economía en CDMX: ¿Cuánto Dinero se Espera por los Shows?

Bad Bunny regresa a la Ciudad de México con una serie de conciertos a la que asistirán miles de fans, que deseaban volver a ver a su cantante favorito; las presentaciones del “conejo malo” no solo traerán alegría a sus seguidores, también se prevé buena derrama económica, en CDMX. Aquí te damos los detalles sobre el dinero que se espera recaudar, por los shows del puertorriqueño en el Estadio GNP.

En contexto: Bad Bunny dará ocho conciertos en el Estadio GNP, como parte de su tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Bad Bunny dará ocho conciertos en el Estadio GNP, como parte de su tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. El cantante puertorriqueño, de 31 años de edad, se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

Se espera que entre 500 mil y 520 mil personas de CDMX, varios estados de la República mexicana e incluso, de otros países, disfrutarán de los ocho conciertos.

El “conejo malo” regresa a CDMX luego de sus conciertos en el Estadio Azteca, en 2023, que causaron revuelo por los disturbios y el caos que se generaron al ingresar al recinto, donde muchos fans se quedaron sin poder entrar por una falla en el sistema de Ticketmaster.

El retorno de Bad Bunny en 2025 no está libre de señalamientos; ahora, varios de sus fans se han quejado por la instalación de "La Casita", un segundo escenario que el puertorriqueño tendrá en la zona general del Estadio GNP.

Bad Bunny y la millonaria derrama económica en CDMX

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), el regreso de Bad Bunny será muy bueno para la CDMX, donde se prevé una derrama económica de al menos tres mil 228 millones de pesos.

La Canaco desglosó la entrada de dinero de la siguiente forma:

Venta de boletos: Dos mil 262 millones de pesos.

Dos mil 262 millones de pesos. Consumo de alimentos y bebidas: 550.3 millones de pesos.

550.3 millones de pesos. Ocupación hotelera: 416 millones de pesos.

Además, se prevé que la ocupación de hoteles en CDMX se dispare entre 80 o 90%, durante los conciertos de Bad Bunny.

La Canaco destacó, en un comunicado, que este tipo de espectáculos “no sólo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también dinamiza la economía local al activar cadenas de valor” en los sectores de alimentos, bebidas, transporte y comercio minorista.

Los giros con mayor beneficio son los siguientes:

Restaurantes

Cafés

Bares

Establecimientos de comida rápida

Taxis de sitio

Apps de movilidad

Transporte público

Servicios turísticos

Tiendas de conveniencia

Tiendas de souvenirs.

Alerta por productos pirata

La Canaco también lanzó una alerta para los fans de Bad Bunny, para que eviten comprar mercancía en las inmediaciones del Estadio GNP, donde los artículos que se ofrecen pueden llegar a ser de procedencia ilícita o pirata , afectando directamente al comercio formal, al empleo y a la seguridad del consumidor.

