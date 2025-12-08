Orgullo Mexicano: Diego Luna y Guillermo del Toro, Nominados a los Golden Globes 2026

Los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall anunciaron hoy, 8 de diciembre de 2025, a los nominados para la entrega de los Golden Globes 2026, que se realizarán el 11 de enero; aquí te contamos sobre la nominación de los mexicanos Diego Luna y Guillermo del Toro, en una de las 28 categorías, con las que se premia a lo mejor del cine y la televisión.

Datos sobre los Golden Globes 2026: La ceremonia de la edición 83 será conducida por la actriz y comediante Nikki Glaser.

La ceremonia de la edición 83 será conducida por la actriz y comediante Nikki Glaser. Por primera vez, los Golden Globes incluyen la categoría Mejor Podcast, consolidando a los galardones en el mundo del entretenimiento.

Desde 1944, los Golden Globes premian lo mejor del cine, la televisión y ahora, del podcast.

Diego Luna

Por tercer año consecutivo, el actor y productor mexicano Diego Luna fue nominado a los Golden Globes. Ahora, en la categoría Mejor Actor de Drama en televisión, por la serie Andor, del universo Star Wars.

Diego Luna fue nominado por primera vez en 2023 como Mejor Actor por la serie Andor y en 2024, a Mejor Actor de Reparto por La Máquina, serie que protagoniza junto con Gael García Bernal.

En los Golden Globes 2026, Diego Luna competirá con los siguientes actores:

Sterling K. Brown: Paradise.

Gary Oldman: Slow Horses.

Mark Ruffalo: Task.

Adam Scott: Severance.

Noah Wyle: The Pitt.

Guillermo del Toro

Mientras que Frankenstein, la más reciente película del cineasta mexicano Guillermo del Toro, obtuvo en total cinco nominaciones, en las siguientes categorías:

Mejor Película Drama: Frankenstein. Mejor Director: Frankenstein. Mejor Actor: Óscar Isaac. Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi. Mejor Banda Sonora: Alexandre Desplat.

En la categoría Mejor Director, Guillermo del Toro competirá con:

Paul Thomas Anderson: Una Batalla tras Otra (One Battle After Another).

Ryan Coogler: Pecadores (Sinners).

Jafar Panahi: Un Simple Accidente (It Was Just an Accident).

Joachim Trier: Sentimental Value

Chloé Zhao: Hamnet.

Y la terna para Mejor Película la integran las siguientes cintas:

Hamnet.

Un Simple Accidente.

El Agente Secreto (The Secret Agent).

Sentimental Value.

Pecadores.

Frankenstein , de Guillermo del Toro , es una adaptación de la novela de Mary Shelley, un clásico gótico protagonizado por los actores Óscar Isaac , Jacob Elordi y Mia Goth .

, de , es una adaptación de la novela de Mary Shelley, un clásico gótico protagonizado por los actores , y . Con Frankenstein , Guillermo del Toro suma cuarto nominaciones a los Golden Globes.

, Guillermo del Toro suma cuarto nominaciones a los Golden Globes. En 2007, Del Toro fue nominado a Mejor Película de Habla no Inglesa por El Laberinto del Fauno .

. En 2018, ganó el Globo de Oro como Mejor Director por La Forma del Agua (The Shape of Water).

(The Shape of Water). Y en 2023, Guillermo del Toro se llevó el galardón por Pinocchio, en la categoría Mejor Película Animada.

