Balacera en Lindavista Hoy: Reportan Dos Muertos por Ataque Armado en la Gustavo A. Madero

Una balacera en la colonia Lindavista Sur provocó la movilización se servicios de emergencia en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero; hay dos personas muertas.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el cruce de calle Pernambuco y Montiel, donde los elementos de seguridad acudieron luego del reporte de varias detonaciones.

Una vez que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron al sitio, hallaron a dos personas lesionadas con arma de fuego, lamentablemente, ambas personas ya no contaban con signos vitales.

De manera preliminar, se sabe que las personas que fallecieron son una pareja de la tercera edad que vivía en el domicilio ubicado en la colonia Lindavista. Debido a que se trata de una calle cerrada, los oficiales sospechan que el o los responsables continúan en la zona.

Por lo tanto, ya realizan las entrevistas correspondientes con el personal de vigilancia del lugar, así como con los vecinos para obtener mayor información.

¿Qué dicen las autoridades sobre la balacera en la colonia Lindavista hoy?

La SSC informó que una vez que se confirmó el deceso de la pareja por heridas de arma de fuego, se informó al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes.

En tanto, indicó que ya se realizan las labores de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para conocer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, no obstante, se sospecha que pudo haberse tratado de un intento de asalto; elementos de seguridad realizan un operativo en las inmediaciones.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, cerca de la zona donde ocurrió la balacera en Lindavista hoy, hay una fuerte presencia de policías y otros integrantes de cuerpos de rescate, debido a su cercanía con la Basílica de Guadalupe, donde cientos de peregrinos acuden a celebrar a la Virgen de Guadalupe.

