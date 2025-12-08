Adulto Mayor Agrede a Niño en Vecindad de San Juan de Aragón, en GAM: “Solo Jugaba sin Molestar”

Un niño de 4 años de edad fue agredido presuntamente por su vecino, un adulto mayor que lo atacó mientras estaba jugando en el patio de una vecindad en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 4 de diciembre, cuando el menor identificado como Said se encontraba en el área cercana al patio jugando con una varita que le dieron en la función de cine a la que acudió con sus padres y hermanita.

Las cámaras de vigilancia del edificio captaron el momento en el que Said permanece recargado en la pared moviendo de un lado a otro el artículo que le obsequiaron. Sin embargo, luego en la escena aparece el adulto mayor.

El presunto agresor está por dirigirse a su vivienda localizada a la vuelta del punto donde estaba el menor, pero antes de llegar a su puerta le da una patada a Said.

Lo anterior provoca que el niño se impacte fuertemente en el piso y comience a llorar; es esto último lo que alerta a su padre, quien sale a verificar la situación. Su hijo le indica que el señor lo tiró.

Así que fue a buscar al vecino a su casa para hacer el reclamo de la agresión en contra del niño, no obstante, únicamente salió la esposa de este, quien pidió una disculpa.

¿Qué pasó con el presunto agresor de un niño en San Juan de Aragón?

Luego de darse a conocer el video de la agresión en contra del niño de 4 años al interior de una vecindad en la colonia San Juan de Aragón, la madre del menor, Sarahí Moreno, indicó a N+ que acudieron a levantar una denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, en el lugar les comentaron que la agresión no ameritaba la denuncia. El video se hizo viral y con ello el panorama cambió, ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se comunicó con la familia y se sabe que el caso podría ser turnado a la fiscalía especializada en delitos contra menores.

Yo les pido que se haga justicia, la familia (del presunto agresor) me ofrecía dinero (...) Que la ley diga qué es lo que tiene que pasar con el señor que agredió a mi hijo

Hasta el momento se sabe que el presunto agresor, identificado como Efrén “N”, no ha regresado a la vivienda desde el día en el que el menor fue golpeado. En tanto, Said se recupera de sus lesiones y del daño emocional que el hecho le causó.

Tienen en todo su bracito como que morado, raspones... El médico nos dice que son contusiones lo que tiene

