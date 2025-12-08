Bajan Feminicidios en CDMX y Hay Nueva Sede contra Violencia de Género: ¿Dónde Está?

Las autoridades capitalinas inauguraron hoy, 8 de diciembre de 2025, una nueva Estación de Policía Especializada de Género, diseñada para atender emergencias y acompañar a víctimas de violencia las 24 horas del día. Además, compartieron que los feminicidios disminuyeron en los primeros 10 meses de este año.

Durante la conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que el 92% de los casos de feminicidios registrados este año cuentan con personas detenidas y con órdenes de aprehensión, precisó que entre enero y octubre de 2025, el delito de feminicidio redujo, gracias a la coordinación entre la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También informó que los delitos de violación sexual han disminuido 23% en lo que va del año.

Video: Desigualdad en Tareas Domésticas y Cuidados: Otra Forma de Violencia Contra Mujeres en el 25N

¿En dónde está la Estación de Policía Especializada de Género?

La estación especializada está en Tlatelolco, CDMX, operará de forma ininterrumpida para atender denuncias, asesorar jurídicamente a mujeres, niñas y adolescentes, y desplegar patrullas ante reportes de violencia de género. Actualmente tiene 30 unidades asignadas, con capacidad operativa para intervenir de manera directa en casos de agresión en flagrancia.

Nota relacionada: Así son las Nuevas Patrullas de CDMX para Atender Violencia de Género, ¿Dónde Harán Recorridos?.

El proyecto forma parte de una estrategia que contempla ampliar la presencia policial enfocada en violencia contra mujeres:

73 patrullas de género por sector, como meta de cobertura.

Más de 400 elementos especializados, certificados y capacitados.

Reducción de tiempos de respuesta en las 16 alcaldías.

Toma en cuenta que las autoridades de la CDMX resaltaron el número SOS Mujeres *765, donde se brinda orientación, acompañamiento, seguimiento y posibilidad de denuncia en casos de violencia de género. La línea opera todos los días y está dirigida especialmente a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.

Historias recomendadas:

FBPT