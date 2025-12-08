¿Cómo se Va a Calcular el Nuevo Subsidio a la Tenencia Vehicular en CDMX?

Las autoridades capitalinas presentaron cómo se va a calcular el nuevo subsidio a la tenencia vehicular en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te contamos los detalles.

El nuevo esquema del subsidio a la tenencia vehicular para 2026 es con el objetivo de beneficiar a un mayor número de contribuyentes y simplificar el proceso de cálculo.

Video: Licencia Permanente en CDMX: ¿Cuáles son los Requisitos para Tramitarla?

De acuerdo con el gobierno capitalino, el valor máximo del vehículo para acceder al subsidio se incrementa de 250 mil a 638 mil pesos, lo que permitirá un abanico más amplio de automovilistas queden exentos del pago. Esta cifra corresponde al precio factura con IVA. Además, hay personas que podrán acceder a la condonación de la tenencia, en N+ te lo detallamos en ¿Quiénes Podrían Acceder a Condonación de Predial y Tenencia CDMX? Lista de Requisitos 2026.

Nota relacionada: ¿Cómo y Dónde Se Paga la Tenencia 2025 en CDMX? Descuento Se Tramita Así en Línea.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brigada Molina explicó cómo se calculará el monto de la tenencia vehicular, destacó que se amplió y que incluirá a automóviles con valor de 638 mil pesos.

Hay subsidio para la tenencia vehicular, para estos autos con un valor menor a 638 mil pesos. Es decir, más del doble de lo que se subsidiaba hasta ahora; casi el triple.

¿Cómo se va a calcular el nuevo subsidio a la tenencia vehicular?

El secretario de administración y finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, destacó que la propuesta simplifica el trámite, para que el beneficio se calcule únicamente con base en el valor factura del automóvil, sin necesidad de aplicar depreciaciones u operaciones adicionales.

El subsidio será aplicable para vehículos con valor inferior al nuevo tope establecido y estará disponible entre enero y marzo de 2026, siempre y cuando los propietarios cumplan con los requisitos establecidos ante Tesorería, módulos de atención de Semovi o ventanillas en alcaldías.

Historias recomendadas:

FBPT