AICM Da Importante Aviso a Viajeros: ¿Por Qué Debes Llegar con Más Anticipación a tu Vuelo?

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio un importante aviso hoy, 5 de diciembre de 2025, para los pasajeros que plan planean viajar en los próximos días. En N+ te contamos que comunicaron y recomendaciones que puedes seguir para que no tengas algún inconveniente.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el AICM precisó que se realizan remodelaciones en áreas de espera y otros puntos, lo que podría ocasionar filas más largas, ajustes temporales en accesos y cambios en la circulación interna.

Estamos en remodelación, por eso, durante tu próxima visita, llega con anticipación y viaja sin contratiempos. ¡Gracias por tu paciencia!

Video: ¿Cómo Consultar el Estado de Mi Vuelo en el AICM?

Para que no pierdas tu vuelo, el AICM recomienda al menos llegar dos horas antes si viajarás a un destino nacional y tres horas si vas al extranjero, además, compartió que durante las vacaciones hay un aumento de tránsito vehicular.

Nota relacionada: ¿Cómo Comprar Vuelos Baratos para tus Vacaciones? Destinos con Descuento de 35% en Boletos.

Recomendaciones para que no pierdas tu vuelo ante inconvenientes

Ante imprevistos, el AICM compartió una serie de recomendaciones para los pasajeros:

Salir con mayor margen de tiempo hacia el aeropuerto.

Revisar con anticipación información sobre puertas de abordaje y horarios.

De acuerdo con el Gobierno de México, los trabajos de remodelación y mantenimiento que han estado haciendo en el AICM son los siguientes:

La ampliación de las salas de espera y de pasillos para separación de flujos.

Modernización arquitectónica de las terminales 1 y 2.

Han contemplado la modernización de equipos.

Dar mantenimiento a plataformas, pistas y la construcción de calles de rodaje.

Coordinación para mejoras de vialidades.

Sustitución de plafones.

Sustitución de piezas de luminaria.

Han pintado las columnas y reparado pisos.

Expresión artística a través del pintado de murales y colocación de viniles.

Pintura en vialidades y áreas de estacionamiento.

Mantenimiento de vialidades y limpieza de aceras.

Historias recomendadas:

FBPT