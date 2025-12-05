Inicio Ciudad de México AICM Da Importante Aviso a Viajeros: ¿Por Qué Debes Llegar con Más Anticipación a tu Vuelo?

AICM Da Importante Aviso a Viajeros: ¿Por Qué Debes Llegar con Más Anticipación a tu Vuelo?

¿Tienes un vuelo programado? El AICM dio un aviso para quienes viajan desde sus instalaciones; te contamos por qué debes llegar con anticipación

Personas caminan por la sala de un aeropuerto.

El AICM se encuentra con trabajos de remodelación. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio un importante aviso hoy, 5 de diciembre de 2025, para los pasajeros que plan planean viajar en los próximos días. En N+ te contamos que comunicaron y recomendaciones que puedes seguir para que no tengas algún inconveniente. 

Por medio de sus redes sociales oficiales, el AICM precisó que se realizan remodelaciones en áreas de espera y otros puntos, lo que podría ocasionar filas más largas, ajustes temporales en accesos y cambios en la circulación interna.

Estamos en remodelación, por eso, durante tu próxima visita, llega con anticipación y viaja sin contratiempos. ¡Gracias por tu paciencia! 

Video: ¿Cómo Consultar el Estado de Mi Vuelo en el AICM?

Para que no pierdas tu vuelo, el AICM recomienda al menos llegar dos horas antes si viajarás a un destino nacional y tres horas si vas al extranjero, además, compartió que durante las vacaciones hay un aumento de tránsito vehicular. 

Nota relacionada: ¿Cómo Comprar Vuelos Baratos para tus Vacaciones? Destinos con Descuento de 35% en Boletos.

Recomendaciones para que no pierdas tu vuelo ante inconvenientes 

Ante imprevistos, el AICM compartió una serie de recomendaciones para los pasajeros: 

  • Salir con mayor margen de tiempo hacia el aeropuerto. 
  • Revisar con anticipación información sobre puertas de abordaje y horarios.

De acuerdo con el Gobierno de México, los trabajos de remodelación y mantenimiento que han estado haciendo en el AICM son los siguientes:

  • La ampliación de las salas de espera y de pasillos para separación de flujos.
  • Modernización arquitectónica de las terminales 1 y 2.
  • Han contemplado la modernización de equipos. 
  • Dar mantenimiento a plataformas, pistas y la construcción de calles de rodaje. 
  • Coordinación para mejoras de vialidades.
  • Sustitución de plafones.
  • Sustitución de piezas de luminaria.
  • Han pintado las columnas y reparado pisos.
  • Expresión artística a través del pintado de murales y colocación de viniles.
  • Pintura en vialidades y áreas de estacionamiento.
  • Mantenimiento de vialidades y limpieza de aceras.

 

