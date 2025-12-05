AICM Da Importante Aviso a Viajeros: ¿Por Qué Debes Llegar con Más Anticipación a tu Vuelo?
¿Tienes un vuelo programado? El AICM dio un aviso para quienes viajan desde sus instalaciones; te contamos por qué debes llegar con anticipación
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) dio un importante aviso hoy, 5 de diciembre de 2025, para los pasajeros que plan planean viajar en los próximos días. En N+ te contamos que comunicaron y recomendaciones que puedes seguir para que no tengas algún inconveniente.
Por medio de sus redes sociales oficiales, el AICM precisó que se realizan remodelaciones en áreas de espera y otros puntos, lo que podría ocasionar filas más largas, ajustes temporales en accesos y cambios en la circulación interna.
Estamos en remodelación, por eso, durante tu próxima visita, llega con anticipación y viaja sin contratiempos. ¡Gracias por tu paciencia!
Para que no pierdas tu vuelo, el AICM recomienda al menos llegar dos horas antes si viajarás a un destino nacional y tres horas si vas al extranjero, además, compartió que durante las vacaciones hay un aumento de tránsito vehicular.
Recomendaciones para que no pierdas tu vuelo ante inconvenientes
Ante imprevistos, el AICM compartió una serie de recomendaciones para los pasajeros:
- Salir con mayor margen de tiempo hacia el aeropuerto.
- Revisar con anticipación información sobre puertas de abordaje y horarios.
De acuerdo con el Gobierno de México, los trabajos de remodelación y mantenimiento que han estado haciendo en el AICM son los siguientes:
- La ampliación de las salas de espera y de pasillos para separación de flujos.
- Modernización arquitectónica de las terminales 1 y 2.
- Han contemplado la modernización de equipos.
- Dar mantenimiento a plataformas, pistas y la construcción de calles de rodaje.
- Coordinación para mejoras de vialidades.
- Sustitución de plafones.
- Sustitución de piezas de luminaria.
- Han pintado las columnas y reparado pisos.
- Expresión artística a través del pintado de murales y colocación de viniles.
- Pintura en vialidades y áreas de estacionamiento.
- Mantenimiento de vialidades y limpieza de aceras.
