¿Por Qué Hay Bloqueos en las Entradas a CDMX? Por Este Motivo Hay Protestas en Casetas Hoy

Desde muy temprano hoy, 5 de diciembre de 2025, habrá bloqueos en las entradas de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos en dónde y cuál es el motivo de las protestas en casetas.

Las manifestaciones se harán en rutas normalmente usadas por quienes llegan desde otros estados hacia la capital, abarcarán cinco alcaidías, que son Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo

Video: Metro CDMX: Estas Estaciones Están Cerradas Hoy en Líneas 1 y 2

Nota relacionada: Casetas Bloqueadas Hoy: Zonas de CDMX Afectadas por Protesta contra Marcha del Tigre.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) habrá bloqueos en al menos 5 carreteras:

Carretera México-Pachuca.

Carretera México-Cuernavaca.

Carretera México-Puebla.

Carretera México-Toluca.

Carretera México-Querétaro.

¿Por qué hay protestas en casetas de carreteras hoy?

El motivo de los cierres viales es impedir el paso de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se desplazan hacia la Ciudad de México para participar en la Marcha del Tigre, que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre de 2025 para respaldar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anteriormente, en N+ te contamos los detalles en Marcha del Tigre 2025: Fecha y Ruta de Manifestación en CDMX.

Las agrupaciones movilizadas han difundido por medio de redes sociales consignas de rechazo a la administración Federal y señalan que buscan visibilizar su inconformidad, además de frenar el ingreso de contingentes que llegarán a la movilización de la 4T.

Historias recomendadas:

FBPT