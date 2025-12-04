Marcha del Tigre 2025: Fecha y Ruta de Manifestación en CDMX

La nueva manifestación denominada Marcha del Tigre se realizará próximamente en Ciudad de México; aquí te damos los detalles sobre la fecha en que se realizará la movilización y la ruta que tomará, por calles de CDMX.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y manifestaciones que se realizan en CDMX, así como de los bloqueos en carreteras del país, como parte de las movilizaciones de los agricultores contra la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

¿Cuándo es la Marcha del Tigre 2025?

A través de redes sociales, ciudadanos convocaron a la manifestación denominada Marcha del Tigre, en apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), movilización a la que se han sumado varios personajes de la política mexicana.

En la conferencia mañanera de hoy, 4 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la Marcha del Tigre no se trata de una “concentración” y que “hay muchas marchas que van a llegar” al Zócalo, a las que se unirán jóvenes, “lo he visto en las redes”.

En mi caso vamos nada más aquí al Zócalo.

La cita para la Marcha del Tigre es el sábado 6 de diciembre de 2025, a las 09:00 horas, según la convocatoria que circula en redes sociales.

Ruta de la Marcha del Tigre

El contingente de la Marcha del Tigre se concentrará en el Ángel de la Independencia para después iniciar la marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del evento que encabezará la presidenta Sheinbaum Pardo, con motivo de los siete años del inicio de la 4T.

La Marcha del Tigre se realizará sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma, con dirección a la zona Centro de CDMX.

¿Qué sigue después de la Marcha del Tigre?

Luego de la Marcha del Tigre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará, en el Zócalo, el evento por los siete años de la 4T, movimiento que inició cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la Presidencia del país, el 1 de diciembre de 2018.

La presidenta Sheinbaum calificó el evento en el Zócalo como una “celebración histórica”, por los siete años de transformación, y reiteró la invitación al pueblo mexicano, a través de un video que publicó en sus redes sociales, para "defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia, las libertades".

En el video, la mandataria afirmó que “la Cuarta Transformación es pacífica” y que “el arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia”.

Nuestro movimiento es enorme, fuerte.

Sheinbaum dijo que el evento del sábado 6 de diciembre de 2025, en el Zócalo de CDMX, será a las 11:00 horas.

