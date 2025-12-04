¿Cómo Comprar Vuelos Baratos para tus Vacaciones? Destinos con Descuento de 35% en Boletos

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 4 de diciembre de 2025, anunciaron una promoción de vuelos con el 35% de descuento, en N+ te compartimos cómo comprar y los detalles para que viajes sin afectar mucho tu bolsillo.

El director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez anunció la campaña de descuentos en vuelos para viajar entre enero y septiembre de 2026, por lo que es una alternativa si planeas visitar un destino nacional para despejarte del trabajo o pasar un tiempo feliz en compañía de tu familia, pareja o amigos.

Destacó que el objetivo es impulsar un transporte aéreo accesible y justo, tal como ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además de las tarifas reducidas, la compañía reforzó su ecosistema de compra, con canales pensados para facilitar el acceso a los usuarios.

¿Dónde comprar los vuelos más baratos?

Se consiguen por medio de Mexicana de Aviación, en las oficinas ubicadas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o en Tulum, donde te brindarán atención personalizada. Los destinos a los que puedes viajar con el descuento en tu vuelo son:

Zihuatanejo.

Campeche.

Tulum.

Tijuana.

Chetumal.

Ciudad Victoria.

San José del Cabo.

Guadalajara.

Puerto Vallarta.

Ixtepec.

Palenque.

Monterrey.

Mazatlán.

Mérida.

Además de las rebajas, Mexicana de Aviación afirmó ser una de las aerolíneas más puntuales del país y pionera en el uso de inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente, con lo que promete procesos más ágiles y eficientes.

Consejos para aprovechas las ofertas y descuentos

Si planeas viajar en 2026, tomar en cuenta estas recomendaciones puede ayudarte a encontrar vuelos aún más baratos:

Compra antes del 7 de diciembre para asegurar el descuento, ya que la oferta del 35% de descuento termina el próximo domingo.

Revisa periódicamente las promociones semanales, porque suelen poner la promoción Martes de Primera.

Sigue las redes sociales de la aerolínea para enterarte de sorpresas y ofertas adicionales.

