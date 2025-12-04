Superluna Fría de Diciembre: ¿A Qué Hora Es el Punto Máximo de la Última Luna del Año 2025?

La superluna fría de diciembre iluminará el cielo nocturno hoy, 4 de diciembre de 2025, y si te gusta la Astronomía, en N+ te compartimos a qué hora será su punto máximo para que no te pierdas el fenómeno astronómico.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la última Luna llena del año se podrá ver en todo México. Este tipo de Luna ocurre cuando la fase llena coincide con el perigeo, es decir, cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra.

Esto permite verla hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una Luna llena común. Para que guardes este momento del satélite natural, en N+ te contamos cómo capturar imágenes: Superluna Fría: ¿Cómo Tomar Las Mejores Fotos con tu Celular de la Última Luna Llena del Año?.

¿A qué hora alcanzará su punto máximo la Luna llena de hoy?

De acuerdo con el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, la superluna fría alcanzará su punto máximo el 4 de diciembre a las 23:14 UTC. En México, este brillo podrá verse desde las 17:14 horas y podrá apreciarse durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, dependerá de las condiciones atmosféricas. Se ubicará en la constelación de Tauro, muy cerca de las Pléyades, uno de los cúmulos estelares más reconocibles del firmamento.

La UNAM recomienda salir a verla después de las 18:00 horas, su salida será por el este-sureste. Entre las 18:00 y 20:00 horas estará más baja, por lo que será el momento ideal para que tomes fotos.

La Luna llena antecederá al solsticio de diciembre, que en N+ te indicamos cuando es Solsticio de Invierno 2025 ¿Por Qué es el Día Más Corto del Año?, por lo que será la última de la temporada de fenómenos astronómicos de diciembre 2025 y para verla mejor, la NASA recomienda lo siguiente:

Puedes observarla a simple vista, aunque quienes dispongan de telescopio podrán apreciar su cercanía con el cúmulo estelar de las Pléyades.

Busca un sitio despejado y libre de contaminación lumínica.

El plenilunio es el momento en que la Luna se ve completamente iluminada desde la Tierra y lo podrás ver en México en la noche de hoy y madrugada del 5 de diciembre.

