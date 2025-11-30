¿Cuándo Hay Luna Llena y Cómo Verla? Esta Es la Fecha de la Superluna Fría de Diciembre 2025

Este 2025 pretende sorprender a los amantes del cosmos con un último evento astronómico: la Superluna Fría. Para que puedas deleitarte con su luminosidad, en N+ te decimos cuándo se podrá observar y por qué se le conoce así.

La última Superluna del Año, coincide con la Luna Llena de Diciembre, y no sólo se suma al Calendario Lunar sino al de eventos astronómicos del mes, en el que el Solsticio de Invierno es una de las paradas obligadas.

De hecho, la Superluna de diciembre de 2025 es la más cercana al cambio de estación de otoño a invierno. Época en la que el hemisferio norte experimenta noches más largas, lo que da a los observadores más tiempo para disfrutar de este fenómeno.

¿Cuándo hay Luna Llena en diciembre y por qué es una Superluna?

La mejor fecha para disfrutar de la Luna Llena de diciembre es el jueves 4, día en que estará en su punto máximo, aunque se podrá visualizar desde la noche del miércoles 3 y hasta el viernes 5 de este mes.

Cuando la luna alcanza su fase "llena" es el momento en que alcanza la oposición al Sol en el cielo.

Si quieres deleitarte con su luminosidad, ten en cuenta que la Luna Llena sale cerca de la puesta del Sol y permanece visible durante la mayor parte de la noche.

Por esta razón se le llama Superluna Fría

La Superluna de Diciembre es la última que podrá observarse este año. Se verá un 7,9 por ciento más grande y 15 por ciento más brillante que la luna promedio, acotó Star Walk. De hecho, la próxima que se vea será hasta el 3 de enero de 2026.

Ésta tiene lugar cuando la Luna Llena ocurre cerca del perigeo, es decir, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra, por lo que se ve ligeramente más grande y brillante.

Según Star Walk, el nombre de "Luna Fría" proviene de la cultura nativa Mohawk y está relacionada con el descenso de temperaturas de la época. Otros nombres populares del satélite en esta temporada es Luna de la Noche Larga o Luna antes del Yule.

