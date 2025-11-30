Vacaciones de Invierno 2025 en Calendario SEP: Día a Día, ¿Cómo Quedan las Fechas Clave del Mes?

Inicia diciembre e inaugura la última temporada del año, donde las festividades y descansos permiten a niños y adultos darse un respiro. Si tienes pensado salir de la ciudad en N+ te compartimos cómo quedan las vacaciones de invierno y las fechas clave del mes.

Ten en cuenta que tanto estudiantes como docentes se rigen por el Calendario Escolar SEP del ciclo escolar 2025-2026, mientras que los trabajadores están sujetos a los calendarios institucionales de la empresa en la que trabajan, así como a la Ley Federal del Trabajo.

Dado que este mes está lleno de reuniones familiares, con amigos y trabajo, muchos papás se preguntan cuándo inician las vacaciones, para así organizar sus eventos del mes. Sobre todo tomando en cuenta que faltan apenas tres sábados para Navidad, y un par de días más para Año Nuevo.

Si tus hijos son estudiantes de la UNAM, el IPN o alguna institución distinta a la SEP, puedes consultar el calendario de vacaciones para estos niveles educativos.

Vacaciones de Invierno, Feriados y Fechas Clave de Diciembre

Ten en cuenta que el calendario de 185 días del ciclo 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, cuyas escuelas dependen del Sistema Educativo Nacional.

Si bien en diciembre no habrá ningún puente, ni día de asueto, el viernes 19 de diciembre será el último día de clases antes de las vacaciones de invierno 2025. Formalmente, el primer día de vacaciones para alumnos y maestros será el lunes 22.

Las vacaciones de invierno concluirán el próximo 9 de enero para alumnos, y 7 para docentes, por lo que este periodo de descanso más extenso que en años anteriores.

Este mes no habrá entrega de calificaciones ni descanso para estudiantes por la Junta de Consejo Técnico Escolar para docentes.

Fechas Clave de Diciembre

Si bien este año, el Adviento comenzó el domingo 30 de noviembre, Diciembre tiene un par feriados que se celebran en México, y aunque el día 24 no es festivo, las familias se reúnen para compartir regalos, cenar y cantar la Posada en la Nochebuena.

1 de diciembre: CyberMonday

8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, fecha en la que se coloca el árbol de Navidad

12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe

24 de diciembre, Nochebuena

25 de diciembre, Navidad

28 de diciembre, Día De los Inocentes

31 de diciembre, Nochevieja

Fechas Clave de Enero

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Día de Reyes

7 al 9 de enero, Taller Intensivo para Docentes y Directivos

12 de enero, Alumnos se reincorporan a clases tras vacaciones

30 de enero, Consejo Técnico Escolar

