Cambian Vacaciones de Invierno 2025 SEP: ¿Por Qué Duran Más y Cuándo Inicia Descanso de Navidad?

Diciembre está cada vez más cerca, y tanto papás como alumnos ya se preguntan cuándo inician las vacaciones de invierno de este ciclo escolar 2025-2026. De hecho el número de días cambió respecto al año pasado, por lo que en N+ te decimos por qué las vacaciones de invierno 2025 de la SEP serán más largas este 2025.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer al inicio del ciclo escolar cómo quedaba el calendario de 185 días vigente para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, así como el Calendario de 190 días que aplica para Escuelas Normales.

Si la época decembrina también es una de tus favoritas, te decimos cuántos sábados faltan para Navidad y así puedas organizar las cenas navideñas con amigos y compañeros de trabajo. Además de cuántos días restan rumbo a Año Nuevo, para que planees con tiempo tus descansos.

Recuerda que si bien la SEP da a los estudiantes un periodo de vacaciones en diciembre, la Ley Federal del Trabajo (LFT) sólo contempla un día de descanso obligatorio para los trabajadores: el 25 de diciembre, por Navidad.

¿Por qué durarán más las vacaciones de invierno 2025 SEP?

Confirmado. Las vacaciones de invierno de este 2025 serán apenas unos días más extensas que las de años anteriores, específicamente comparadas con el año anterior.

Este 2025, iniciarán el lunes 22 de diciembre, es decir que el último día de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 19.

Además, de acuerdo con el Calendario del ciclo escolar 2025-2026 las vacaciones concluirán el lunes 12 de enero de 2026, día en que los estudiantes regresan a clases. Es decir que serán 23 días seguidos de descanso.

En comparación con 2024, cuando dieron inicio el viernes 20 de diciembre y se extendieron hasta el 9 de enero de 2025, por lo que los descansos se extendieron por 20 días consecutivos.

De modo que sí hubo cambios en las vacaciones de diciembre para estudiantes y docentes de Educación Básica, dado que este año el calendario contempla tres días extra en comparación con el ciclo escolar pasado.

¿Cuándo inician vacaciones de Navidad para estudiantes de la SEP?

Es decir que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán sus descansos el 22 de diciembre de 2025, por lo que el viernes 19 será el último día en que deberán presentarse los estudiantes.

De modo que podrán disfrutar de festivos como Nochebuena (24 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), Víspera de Año Nuevo (31 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) e incluso el día de Reyes (6 de enero) en familia.

Ten en cuenta que en diciembre no se tiene contemplado ningún día de descanso extra, ni tampoco jornadas de Consejo Técnico Escolar, sólo las vacaciones decembrinas.

