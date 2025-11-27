¿Cuántas Semanas Serán de Vacaciones en Diciembre 2025? Días de Descanso en Invierno Según SEP

Ya casi salen los alumnos de clases por los festejos de fin de año y para todos los padres de familia que aún tienen dudas, acá te decimos cuántas semanas serán de vacaciones navideñas en diciembre y enero y el número de días que serán de descanso oficial, de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2025-2026 de la SEP (Secretaría de Educación Publica).

Para todas las perdonas que tienen dudas, en una nota ya te dijimos cuándo salen de vacaciones los niños de la escuela en diciembre 2025 y por qué van a durar más estos días de descanso, en comparación con años anteriores.

¿Cuántas semanas serán de vacaciones navideñas en diciembre 2025?

Las vacaciones escolares por el invierno 2025 van a tener una duración de tres semanas exactas. Eso quiere decir que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP van a gozar de más de 20 días de descanso y sin acudir a clases.

El último día de clases es el próximo viernes 19 de diciembre 2025. De ahí y hasta mediados de enero 2026 será cuando los alumnos incorporados a la SEP regresen a las escuelas en todo México.

¿Qué días serán de vacaciones en diciembre 2025 según el calendario SEP?

Las vacaciones de fin de año durante el invierno 2025-2026 van a tener una duración de 23 días, así lo establece el calendario escolar de la SEP. Las fechas en que no habrá clases durante diciembre y enero son las siguientes:

Sábado 20 de diciembre 2025. Domingo 21 de diciembre 2025. Lunes 22 de diciembre 2025. Martes 23 de diciembre 2025. Miércoles 24 de diciembre 2025. Jueves 25 de diciembre 2025. Viernes 26 de diciembre 2025. Sábado 27 de diciembre 2025. Domingo 28 de diciembre 2025. Lunes 29 de diciembre 2025. Martes 30 de diciembre 2025. Miércoles 31 de diciembre 2025. Jueves 1 de enero 2026. Viernes 2 de enero 2026. Sábado 3 de enero 2026. Domingo 4 de enero 2026. Lunes 5 de enero 2026. Martes 6 de enero 2026. Miércoles 7 de enero 2026. Jueves 8 de enero 2026. Viernes 9 de enero 2026.. Sábado 10 de enero 2026. Domingo 11 de enero 2026.

Con toda esta información, millones de alumnos esperan con ansias la llegada de las vacaciones de diciembre 2025, ya que en este invierno van a tener una mayor duración. El regreso a clases será el lunes 12 de enero 2026, de acuerdo con lo establecido en el calendario SEP.

