Calendario SEP: ¿Cuándo Son las Vacaciones de Diciembre 2025? Fecha para Primaria y Secundaria

Apenas estamos en noviembre, sin embargo las familias mexicanas han comenzado a planear sus próximos descansos y se preguntan cuándo son las vacaciones de diciembre de 2025, las cuales empiezan en semana navideña, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para estudiantes de primaria y secundaria.

Antes de las vacaciones, los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un mega puente en noviembre 2025 debido al registro de calificaciones y el día festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana, y en una nota te decimos cuántos días faltan para este fin de semana largo.

Video. Así Puedes Descargar el Calendario Escolar de Educación Básica en Tu Celular

SEP: ¿Cuándo empiezan las vacaciones de diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario escolar que aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP, las vacaciones de invierno inician el lunes 22 de diciembre de 2025, es decir solo tres días antes de Navidad.

Noticia relacionada. Horario de Invierno en Escuelas ¿A Qué Hora Entrarán los Alumnos Este Lunes?

De esta manera, el último día de clases previo a las vacaciones es el viernes 19 de diciembre de 2025, fecha para la que aún faltan seis semanas, por lo que es un buen momento para que los padres de familia vayan planeando cómo disfrutarán este descanso.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2025-2026?

El regreso a clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 12 de enero de 2026, sin embargo desde días antes los docentes y directores deberán volver a los planteles para realizar el Taller Intensivo.

Video. Ciclo Escolar 2025-2026: ¿Cuáles son los Periodos de Vacaciones?

Noticia relacionada. SEP ¿Habrá Clases el Próximo 28 de Noviembre 2025?

De esta manera, las vacaciones de invierno abarcan del lunes 22 de diciembre de 2025 al lunes 12 de enero de 2026, por lo que los alumnos de educación básica podrán disfrutar de 22 días de descanso.

En el caso de los docentes y directores, el periodo de descanso es más corto, pues estos trabajadores deberán regresar a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria desde el 7 de enero de 2026.

Historias recomendadas