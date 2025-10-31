Horario de Invierno en Escuelas de Puebla ¿A Qué Hora Entrarán los Alumnos Este Lunes?
A partir del lunes 3 de noviembre las escuelas de educación obligatoria de Puebla implementarán el horario de invierno hasta el próximo año.
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) dio a conocer que se implementará el Horario de Invierno en escuelas de educación obligatoria de la entidad a raíz del descenso de temperatura pronosticado.
A partir del lunes 3 de noviembre del presente año iniciará el horario de invierno en escuelas de educación obligatoria de toda la entidad, mismo que concluirá el 27 de febrero del 2026.
Así quedan las horas de entrada y salida en escuelas de Puebla con el Horario de Invierno
Con esta medida, el horario de ingreso y egreso de planteles educativos se recorrerá 30 minutos, y quedará de la siguiente manera por nivel educativo:
- Inicial escolarizado entrada 8:30, salida 15:30 hrs.
- Preescolar turno matutino entrada 9:30, salida 12:30 hrs.
- Preescolar turno vespertino entrada 13:30, salida 16:30 horas.
- Primaria turno matutino entrada 8:30, salida 13:30 horas.
- Primaria turno vespertino entrada 13:45, salida 18:30 horas.
- Secundaria General turno matutino entrada 7:30, salida 13:30 horas.
- Secundaria General turno vespertino entrada 13:40, salida 19:30 horas.
- Secundaria Técnica turno matutino entrada 7:30, salida 13:45 horas.
- Secundaria Técnica turno vespertino entrada 14:00, salida 20:00 horas.
Alumnos podrán portar prendas adicionales a su uniforme habitual en escuelas de Puebla
Es importante destacar que la comunidad escolar puede portar prendas adicionales al uniforme habitual como: chamarras, bufandas, gorras, guantes entre otros que les permitan protegerse de la temporada invernal.
En este mismo orden de ideas, los directores de los planteles educativos podrán reorientar los horarios de las actividades de educación física que de manera regular se realizan al aire libre, con la finalidad de que se desarrollen en espacios que protejan a las y los alumnos del frío.
Con información de Héctor Rangel
