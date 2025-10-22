La Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) anunció esta noche que mañana jueves 23 de octubre se reanudan las clases en las escuelas de siete municipios de la Sierra Norte de Puebla, afectados por las lluvias e inundaciones de las semanas recientes.

Lo anterior es parte de la reincorporación paulatina a clases presenciales en los planteles que sufrieron daños por las corrientes de agua y derrumbes.

Municipios de Puebla donde se reanudan clases este jueves 23 de octubre de 2025

Este jueves regresarán a las aulas 51 mil 318 alumnos de 800 escuelas de educación obligatoria (inicial, preescolar, primaria, y secundaria), media superior y superior, atendidas por 2 mil 815 docentes.

Los municipios en las que se ubican las escuelas donde es posible reanudar la actividad presencial son:

Ahuazotepec

Cuautempan

Ixtacamaxtitlán

San Felipe Tepatlán

Tepetzintla

Zacatlán

Tetela de Ocampo

Daños por Desbordamiento del Río Chiquito Huauchinango Puebla

Más de 50 mil estudiantes podrán regresar a sus escuelas a partir de este 23 de octubre en Puebla

La SEP dio a conocer que las actividades escolares se restablecerán en los días y horarios habituales en plantes públicos y privados después de que las instalaciones fueron revisadas por personal de la Dirección de Protección Civil de cada municipio.

Por lo anteior, directivos de las escuelas y padres de familia avalaron el regreso a clases para el día de mañana.

Los comités de padres de familia organizaron jornadas de limpieza para que las instalaciones estén en condiciones adecuadas, y verificaron que los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica estén habilitados para dar atención a los alumnos.

Con información de la SEP

JAPR