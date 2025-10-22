Este miércoles 22 de octubre se confirmó el fallecimiento número 21 a causa de las fuertes lluvias e inundaciones que dejó la tormenta tropical "Jerry" en la Sierra Norte de Puebla.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla dio a conocer que un hombre que contaba con ficha de búsqueda desde hace más de 10 días, fue localizado durante las labores de limpieza y rescate de Protección Civil Estatal (PC) y la Guardia Nacional (GN).

Localizan muerto a Ernesto Islas Aparicio visto por última en Xicotepec de Juárez, Puebla

El pasado 12 de octubre había sido visto por última vez Ernesto Islas Aparicio, en el puente de San Marcos del municipio de Xicotepec de Juárez en Puebla.

Desde ese día se desconocía su paradero hasta la tarde de este miércoles, cuando se confirmó su hallazgo sin signos vitales. Ernesto Islas se sumó a la lista de víctimas mortales por el desastre natural en la Sierra Norte y Nororiental del estado.

Con la muerte del habitante de Xicotepec de Juárez, ya solo quedan tres personas más por localizar en la zona:

Liam Tadeo González Lechuga , 5 años, Huauchinango

, 5 años, Huauchinango Pedro Segura Muñoz , 75 años, Tetela de Ocampo

, 75 años, Tetela de Ocampo Albino Calderón Islas, 82 años, Naupan

Liberan camino a comunidad de Coyomeapan en Puebla: Ya hay paso

Protección Civil Estatal informó que el camino hacia la comunidad de Ahuatla, perteneciente al municipio de Coyomeapan, ya fue liberado después de las labores de limpieza realizadas en conjunto con autoridades municipales.

Así lo confirmó el Gobierno de Puebla, para informar a los habitantes de la zona que ya está permitido nuevamente el paso vehicular.

Con información de PC

JAPR