Se Suspenden las Clases en Puebla por las Festividades de Día de Muertos 2025

Con motivo de las festividades de Día de Muertos 2025, alumnos de educación básica, media y media superior en todo el estado de Puebla tendrán un breve descanso en actividades escolares. La pausa permitirá a las familias disfrutar de las tradiciones, visitar ofrendas y participar en las celebraciones que honran a los fieles difuntos.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 31 de octubre no habrá clases para estudiantes de primaria y secundaria, ya que se realizará el consejo técnico escolar, reunión mensual en la que docentes y directivos evalúan el avance de los aprendizajes y planifican estrategias pedagógicas.

Escuelas anuncian puente sin actividades académicas por Día de Muertos. Foto: X @CEEAVIGobPue

No habrá clases el viernes 31 de octubre en Puebla por celebraciones de Día de Muertos 2025

Aunque oficialmente solo ese día está suspendida la actividad académica, en muchas escuelas se espera que la pausa se extienda hasta el fin de semana, lo que dará a los estudiantes un respiro de tres días o cuatro dependiendo el caso, pues las clases se reanudarán el lunes 3 de noviembre.

Continúa el Regreso Paulatino a las Escuelas de la Sierra Norte de Puebla

Noticia relacionada: ¿Cuánto Cuesta Hacer una Ofrenda para Día de Muertos 2025 en Puebla? Conoce las Fechas y su Significado

Modifican horarios en escuelas de Puebla para los convivios de Halloween y Día de Muertos 2025

En nivel media y media superior, algunas instituciones también han anunciado ajustes en sus horarios para permitir la convivencia familiar y la participación en las actividades culturales de la temporada.

Así, entre ofrendas, flores de cempasúchil y calaveritas, los estudiantes poblanos disfrutarán de un breve descanso que, más allá de la pausa académica, promueve el respeto y la conservación de una de las tradiciones más representativas de México.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

JAPR