A partir de hoy es posible aprovechar un descuento especial para propietarios de inmuebles que tengan adeudos con el servicio de agua potable en Puebla. En NMás te explicamos cómo aprovechar el beneficio de 50% de descuento en el pago y hasta cuándo como fecha límite.

La empresa concesionada Agua de Puebla para Todos anunció que en apoyo a las familias poblanas que tienen pagos pendientes de meses o años anteriores, podrán regularizarse con el Programa Especial de Regularización del Día de Muertos.

Habrá descuento del 50% en pagos pendientes de Agua de Puebla ¿Cómo y hasta cuándo pagar?

Todos los usuarios de uso doméstico y pequeños comercios que quieran aprovechar los beneficios del Programa Regularízate, podrán liquidar su adeudo histórico con descuento del 50 por ciento, siempre y cuando se realice el pago durante el mes de octubre de 2025.

Ponerse al corriente en el pago de la agua abre la oportunidad para participar en el Sorteo del Pago Anual Anticipado 2026.

Cabe recordar que se puede liquidar el adeudo utilizando tarjetas de crédito participantes hasta a 12 meses sin intereses. Los adultos mayores, jubilados, pensionados, viudas, personas con discapacidad o alguna enfermedad terminal, obtienen su tarifa específica con ahorro del 50% retroactivo a partir del momento en que cumplieron los 60 años de edad y que aún no la han tramitado.

“Debas lo que debas” se aplicará descuento del 50% en Agua de Puebla para Todos

El programa Regularízate pueden solicitarlo en cualquiera de las 11 Sucursales ubicadas en distintos puntos de la ciudad, pagar en Acuamóviles, en los Módulos Itinerantes que acuden a las colonias, o bien registrase en la página regularizate.aguapuebla.mx y una vez que les envían el monto de su adeudo podrán pagar también en línea en pagofacil.aguapuebla.mx

El organisimo invitó a usuarios para sumarse a los miles de poblanos que ya liquidaron su adeudo histórico con grandes ahorros, quedando al corriente en sus pagos.

Con el ahorro obtenido, podrán realizar su Pago Anual Anticipado 2026 y pagarlo con 2 meses de beneficio hasta el 31 de octubre como fecha límite.

