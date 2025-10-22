Apoyo Bienestar para Personas Damnificadas por Lluvias en Puebla ¿Cómo Puedes Obtenerlo?

Miles de damnificados por inundaciones y desbordamientos de ríos en la Sierra Norte de Puebla, podrán ser parte del plan integral de apoyo a personas afectadas por las lluvias de la Secretaría de Bienestar con una serie de pagos que van desde 20 mil hasta 100 mil pesos del 22 de octubre al 29 de octubre.

El Gobierno de México lleva acabo la entrega del primer apoyo este miércoles en los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí; En la entidad poblana se encuentran realizando el pago en los municipios de Francisco Z.Mena, Huauchinango, Tetela de Ocampo y Tenanpulco.

Esta ayuda se llevará acabo gracias al Censo del Bienestar en donde se visitó a las viviendas afectadas por el paso de la tormenta "Jerry" y se les brindó un cintillo a las personas damnificadas; Este apoyo consta de aproximadamente 10 millones de pesos que serán repartidos para 100 mil familias.

En Francisco Z Mena, Huauchinango, Tetela de Ocampo y Tenanpulco comienza este miércoles el pago a damnificados por las inundaciones.



— Morán de la Mora (@amoran_mora) October 22, 2025

Apoyo Bienestar para personas afectadas por lluvias en Puebla: Fechas, requisitos y Módulo de Bienestar que te corresponde

La Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, informó que será enviado un mensaje SMS con el día, la hora y el Módulo de Bienestar que le corresponde a las personas afectadas para que puedan recoger este apoyo.

Es importante que no olviden llevar el cintillo o talón de censo que recibiste durante la visita de los trabajadores del Bienestar ya que se te será solicitado, al igual que una identificación oficial con una copia; En caso de no contar con estos documentos, no será proporcionado.

Documentos necesarios para entrega de Apoyo Bienestar. Foto: X @A_MontielR

Secretaría de Bienestar entrega dos vales para personas damnificadas por lluvias en la Sierra Norte de Puebla

Además, en el Operativo Bienestar se les entregarán dos vales para poder intercambiar por productos de la canasta básica y por artículos como electrodomésticos y/o colchones.

Vale para canasta básica : Se te darán productos para consumo diario.

: Se te darán productos para consumo diario. Vale de enseres: Servirá para ser intercambiado por un refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador.

Este no será el único apoyo para las personas damnificadas por las fuertes lluvias en México, la Secretaria de Bienestar informó que habrá un pago extra de entre 50 mil pesos a 100 mil pesos para agricultores y ganaderos quienes perdieron sus cosechas y animales; Además para dueños de locales también se prevé un pago de 50 mil pesos.

También se tiene contemplado un apoyo de 350 pesos para la compra de útiles escolares para niños y niñas quienes perdieron sus materiales durante las inundaciones.

Estos apoyos forman parte de los cuatro ejes que implementa el Gobierno Federal en atención a emergencias causadas por desastres naturales el cual también incluye lo siguiente:

Recuperación de comunicaciones

Limpieza de calles y viviendas

Atención a la salud

Sistemas de agua potable

Entrega de víveres y agua.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que llegarán hasta la última localidad para brindarles el apoyo emergente y la reconstrucción de sus hogares.

Con información de Maggie Castillo

