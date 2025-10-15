Niño de Seis Años Desaparecido tras Lluvias en Puebla; Su Abuela Fue Hallada Sin Vida

La tormenta tropical "Jerry" en la Sierra Norte de Puebla no solo destruyó hogares, lo más lamentable es que dejó a 14 personas sin vida y además, siete continúan desaparecidas; entre ellas un niño que acababa de cumplir seis años hace solo unos días.

El Gobierno de Puebla informó que tres personas reportadas como desparecidas tras las lluvias, fueron localizadas. Celeste Barrios Muñoz y Fernando Meléndez Ríos fueron hallados sin vida en la presa de Tenango de Las Flores y en Xicotepec, mientras que José Manuel Moisés Santos fue localizado con vida en el municipio de Huauchinango.

Pero la búsqueda después de la tormenta aún no termina, siete personas continúan desaparecidas, entre ellas Pedro Segura Muñoz de 75 años en Tetela de Ocampo, Juana Aurelia González y Lázaro Gayosso Rodríguez de 39 años en Huauchinago, y el menor de seis años de edad cuya casa quedó destrozada en Piedras Pintadas.

Historias de Damnificados que Perdieron sus Hogares en Puebla

Niño desaparecido en Huauchinango estaba con su abuela quien fue localizada sin vida

Liam Tadeo González Lechuga de seis años de edad fue reportado como desaparecido luego de la tormenta que arrasó en el municipio de Huauchinango, Puebla; Su abuela con quien se encontraba en ese momento fue localizada sin vida.

El día 9 de octubre la lluvia intensa que se desató en la Sierra Norte de Puebla provocó deslaves y desbordamientos de ríos que terminaron destrozando viviendas, entre ellas la del menor.

Lluvia destroza casa de Liam Tadeo en Huauchinango, Puebla. Foto: Franco Arteaga | N+

Liam Tadeo se encontraba en su vivienda en la zona de Piedras Pintadas junto a su abuela, la lluvia no cesaba y terminó formando un boquete de agua que arrastró su casa hacia el río.

La búsqueda por encontrarlos comenzó, sin embargo, solo fue hallado el cuerpo sin vida de la adulta mayor, la cual tenía la chamarra de su nieto.

Noticia relacionada: Voces de Damnificados en Puebla; Perdieron sus Hogares en Minutos tras la Tormenta "Jerry"

Así luce la casa donde vivía Liam Tadeo González, niño desaparecido en Huauchinango

Las cámaras de N+ documentaron cómo luce actualmente su vivienda la cual quedó inhabitable; Su madre y su hermano de 15 años viven momentos difíciles al ver su hogar destrozado, sin embargo no han perdido la esperanza en encontrarlo.

Así Quedó la Casa Donde Vivía el Niño que Desapareció tras las Lluvias en Puebla

Luego de casi una semana de la tragedia, el niño continúa sin ser localizado por lo que elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas y familiares piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, cabe destacar que el menor había cumplido seis años de edad hace apenas ocho días.

Liam acaba de cumplir seis años en Huauchinango, Puebla. Foto: Franco Arteaga | N+

Como seña particular, Liam Tadeo tiene un lunar en el lumbar derecho, mide 1.10 metros de altura, es delgado y de color de piel morena; Se desconoce cómo iba vestido.

La madre del menor perdió a su suegra y ahora pide ayuda para localizar a Liam Tadeo González Lechuga, cualquier información es de vital importancia, se pueden comunicar al 2226821258.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

MCS