Saldo de Tormenta "Jerry" en Puebla; Suman Diez Muertos y 30 Mil Habitantes Afectados

Las intensas lluvias registradas en Puebla por el paso de la tormenta tropical "Jerry" dejaron daños en un total de 38 municipios de la entidad sumando un estimando de 30 mil personas afectadas y lamentablemente al menos diez muertos; Este es el saldo total de afectaciones confirmadas hasta la mañana de este 11 de octubre.

Se han cuantificado un total de 16 mil viviendas afectadas, sin embargo, este número podría aumentar con el paso de las horas. El Hospital del IMSS Bienestar “La Ceiba” también registró daños, siento este la prioridad para las autoridades pues actualmente opera de forma parcial.

Además, se reportó de manera preliminar 13 escuelas con afectaciones en los municipios de Xicotepec, Francisco Z. Mena, Ahila (Pahuatlán), Vista Hermosa (Ajalpan), La Ceiba y Tepetate (Xicotepec).

Suman diez muertos y ocho desaparecidos por deslaves ante lluvias en Puebla

Desafortunadamente debido a los deslaves, se reportan diez decesos confirmados en el municipio de Huauchinango, en espera de su identificación por parte del Ministerio Público; Además ocho personas continuan desaparecidas.

Tres carreteras presentaron daños dejando incomunicados a los municipios por varias horas, además se registraron 83 derrumbes y deslizamientos de ladera en diferentes regiones del estado.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 26 mil 442 usuarios que se quedaron sin luz por el paso de la tormenta, de los cuales hasta el momento hay un avance del 14.48% en la restitución del servicio eléctrico.

De igual forma, se trabaja en el restablecimiento en los servicios de telefonía celular en la Sierra Nororiental, en donde se reportaron intermitencias.

Trabajan en rehabilitación de carreteras federales y estatales de la Sierra Norte de Puebla

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) dio a conocer que hubo 14 interrupciones, de las cuales diez ya han sido atendidas y cuatro continúan en proceso; 0.2 km atendidos de un total de 0.7 km afectados.

Esto gracias al apoyo de 35 elementos y 16 unidades de maquinaria pesada; Además, hubo una incidencia en la red estatal de la cual se dio atención a 0.12 km en coordinación con cinco elementos técnicos.

Este sábado 11 de octubre la institución desplegará maquinaria pesada para la apertura y rehabilitación de caminos federales y carreteras estatales en los siguientes municipios:

⁠Francisco Z. Mena

Huauchinango

Jalpan

Naupan

⁠Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Cihuateutla

⁠Tlacuilotepec

Teziutlán

Jopala

Pahuatlán

⁠Tlaola

Chiconcuautla

Tlapacoya

Además, arribarán 100 elementos de la Secretaría de Marina, y con el apoyo de tres helicópteros de la institución y de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyarán a las labores cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Por su parte, Defensa activo el Plan DN-III para atender a la población afectada realizando labores de auxilio y rescate, así como el retiro de escombros y el apoyo logístico en comunidades con acceso limitado.

Habilitan 83 refugios temporales y Centros de Acopio para damnificados en Puebla

Se habilitaron un total de 83 refugios temporales en diferentes municipios de la Sierra Norte, Nororiental y Negra en Puebla, los cuales se equiparon con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad, brindando atención y resguardo para las familias que tuvieron que evacuar sus hogares.

El Recinto Ferial de Huauchinango funge como refugio y como Centro de Acopio en el cual, junto con Xicotepec, se han contabilizaron los siguientes apoyos:

8,754 despensas en Huauchinango

2,337 despensas en Xicotepec

1,800 colchonetas en Huauchinango

3,918 cobertores en Huauchinango

400 kits de aseo personal en Huauchinango

118 cobertores en Xicotepec

Las brigadas interinstitucionales continuaran por parte de la Secretaría de Infraestructura, DIF Estatal, CAPCEE, Protección Civil o Seguridad Pública Municipal correspondiente, CFE y PEMEX.

Las prioridades establecidas son: rescate, auxilio, distribución de alimentos y despensas y rehabilitación de caminos y vías de comunicación; Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades.

