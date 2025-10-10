Nueve Muertos Dejan los Deslaves por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla

Las recientes lluvias torrenciales por el paso de la tormenta tropical "Jerry" han dejado severas inundaciones, derrumbes y afectaciones en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla; Lamentablemente se reportan nueve muertos y siete desaparecidos.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Infraestructura y la Policía Estatal trabajan en coordinación de autoridades de emergencia para atender los daños y mitigar riesgos ante posibles deslaves.

Afectaciones en 25 municipios de las Sierras de Puebla

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier mencionó que en 25 municipios hubo derrumbes principalmente en Huauchinango, Francisco Z. Mena, Xicotepec de Juárez, Pantepec y la comunidad de La Ceiba.

El objetivo principal es priorizar la vida de las personas quienes se encuentran en riesgo, trasladándolos a los refugios, además de poder liberar las carreteras con maquinaria especializada.

El municipio de Huauchinango ya es atendido al ser uno de los más afectados en donde aún continúa el censo de población evacuada quienes tuvieron que ser atendidas en el albergue que se habilitó en el Recinto Ferial.

La tormenta en dicho municipio, también afectaron diversas áreas del hospital IMSS y del ISSSTE, cuyos pacientes emergencias son trasladados a otros nosocomios para su atención médica.

Nueve muertos y siete desaparecidos en Sierra Norte de Puebla

Lamentablemente las autoridades confirmaron tres decesos y cinco desaparecidos en la Sierra Norte debido a que quedaron atrapados en los deslaves; Dos murieron en la comunidad La Ceiba y un muerto en Tlacuilotepec, al respecto esto dijo el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Tenemos derrumbes en diferentes puntos del Estado sobretodo aquí en zona de la Sierra y se están atendiendo, tenemos tres decesos por deslaves confirmados y cinco desaparecidos.

Minutos después esta cifra cambió pues se dio a conocer que dos personas más fueron halladas sin vida y otras seis se reportaron como desaparecidas, dejando como saldo hasta el momento cinco muertos y once desaparecidos.

Esta noche, las autoridades dieron a conocer que la cifra de muertos por los desastres generados en la zona subió a nueve.

Deslaves, hundimientos y presas en su límite de capacidad en la Sierra Norte de Puebla

En cuanto a otros siniestros registrados, se dio a conocer que se atiende un total de 25 incidentes entre ellos: Derrumbes, deslaves, hundimientos, caídas de árboles, deslizamientos de tierra y aumento en el nivel de ríos.

Derrumbes bloquean carreteras serranas en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Por otro lado, las presas Necaxa, Nexapa y Tenango se encuentran al límite de su capacidad, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) continúa monitoreándolas y niegan algún riesgo para la población.

Mientras que en la presa La Soledad se realizó la apertura controlada de una compuerta para desfogue, sin incidentes; El resto de presas en la entidad se mantiene dentro de los márgenes de seguridad.

Lamentablemente las comunidades de La Máquina y La Ceiba en Francisco Z. Mena, están incomunicadas por el aumento del río Pantepec.

En cuanto a la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en diferentes zonas para poder restablecer el servicio, hasta el momento se ha restablecido al 96.4%

Hasta el momento permanecen 83 refugios temporales en las regiones más vulnerables del estado de Puebla en donde la población puede dormir y recibir atención ante estas precipitaciones constantes, cabe destacar que también se recibe ayuda de las personas que deseen apoyar con alimentos y cobijas.

