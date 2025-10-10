Sobrevive Recién Nacida con Síndrome de Barre a las Inundaciones de Hospital en Puebla

La intensa lluvia registrada en el municipio de Xicotepec de Juárez y Villa Ávila Camacho, al norte de Puebla, dejó con severas inundaciones al Hospital Rural La Ceiba, complicando las atenciones médicas a pacientes, entre ellas la de una bebé recién nacida con síndrome de Barre.

Luego de varias horas de incertidumbre y temor por parte de los familiares debido a la falta de energía eléctrica y anegaciones en los pasillos, se logró ser atendido el reporte por la brigada del IMSS Puebla.

Gracias a la coordinación de las tres órdenes de Gobierno y el trabajo de IMSS-Bienestar, se logró salvar la vida de la recién nacida quien recibía atención médica por el síndrome de Barre.

La bebé tuvo que ser trasladada en un helicóptero especial para este tipo de emergencias, a un hospital de Tlaxcala para que pudiera ser atendida por personal médico especializado.

El Gobierno de Puebla reconoció el trabajo oportuno de la Secretaría de Defensa Nacional quienes se encargaron de llevar acabo dicha labor que le salvó la vida a la menor.

Cabe destacar que el gobernador Alejandro Armenta Mier también dio a conocer que puso a disposición las ambulancias aéreas para aquellos pacientes que lo requieran debido a las afectaciones que dejó la tormenta tropical "Jerry", principalmente en la Sierra Norte de Puebla.

Desbordamiento del Río San Marcos provoca inundación en Hospital La Ceiba de Puebla

En tanto a la unidad médica de La Ceiba, continúan las labores de limpieza y se puso en operación la planta de emergencia para garantizar el suministro de combustible para mantener los servicios esenciales.

Cabe destacar que la inundación en el Hospital La Ceiba se originó por el desbordamiento del Río San Marcos por lo que ya está siendo atendido para evitar más anegaciones con las probables lluvias que continuarán en Puebla.

Con información del Gobierno de Puebla

