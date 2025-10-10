Estos Son los Destinos Donde Fueron Canceladas las Salidas de Autobuses Desde Puebla

Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta eléctrica “Raymond” han generado afectaciones en carreteras que han dejado incomunicados algunos municipios de Veracruz, Tamaulipas y las Sierras Norte y Nororiental de Puebla, por lo que las salidas de autobuses a distintos lugares quedaron suspendidas.

Ante el paso del fenómeno natural, al menos en 17 destinos quedaron suspendidas las corridas del transporte terrestre desde la capital poblana por algunas líneas de autobuses de pasajeros.

Lista de 17 destinos donde fueron canceladas las salidas de autobuses desde Puebla

Los 17 destinos donde se cancelaron las salidas de autobuses desde Puebla son: Poza Rica, Tuxpan, Naranjos, Tampico, Cerro Azul, Papantla, Gutiérrez Zamora, Huauchinango, Tecolutla, Huejutla, Martínez de la Torre, San Rafael, Reynosa, Matamoros, Chicontepec, Tantoyuca y Pánuco.

Por medio de redes sociales se informó que estos recorridos a los estados de Veracruz, Tamaulipas y el municipio de Huauchinango en Puebla, serán reactivados una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan, destacando que lo primordial es resguardar la integridad de los pasajeros y colaboradores.

Los 17 destinos se mantienen incomunicados tras el paso de la tormenta Raymond. Alejandro Sánchez | N+

Fuertes lluvias dejan afectaciones en 38 municipios de Puebla

Las precipitaciones constantes que han caído en los últimos días han provocado severas afectaciones en 66 comunidades y 38 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Las autoridades también han confirmado daños graves en 29 caminos y tramos carreteros y dos puentes, el V. Carranza–Chicualoque y el puente de Tlacuilotepec, mismos que por el momento se mantienen cerradas para evitar que ocurra una tragedia mayor.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, en las comunidades y municipios afectados se han realizado desalojos preventivos, retiros de escombros e incluso acciones con maquinaria para atender los caminos afectados, además de brindar atención médica a los damnificados.

