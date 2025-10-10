Lista de 38 Municipios Afectados por Lluvias en Puebla ¿Dónde Hay Centros de Acopio?
Las autoridades reportaron que las fuertes lluvias han provocado afectaciones en 38 municipios y 66 comunidades de la Sierra Norte de Puebla.
Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días han provocado severas afectaciones en 66 comunidades y 38 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.
Las autoridades también han confirmado daños graves en 29 caminos y tramos carreteros y dos puentes, el V. Carranza–Chicualoque y el puente de Tlacuilotepec, mismos que por el momento se mantienen cerradas para evitar que ocurra una tragedia mayor.
Noticia relacionada: Cinco Muertos y Once Desaparecidos Dejan los Deslaves por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla
38 municipios afectados por las fuertes lluvias en las sierras Norte y Nororiental de Puebla
De acuerdo con el Gobierno del Estado, en las comunidades y municipios afectados se han realizado desalojos preventivos, retiros de escombros e incluso acciones con maquinaria para atender los caminos afectados, además de brindar atención médica a los damnificados.
Los 38 municipios afectados ordenados alfabéticamente son: Acateno; Ajalpan; Ayotoxco; Camocuautla; Chilchotla; Chiautla de Tapia; Chiconcuautla; Coyomeapan; Eloxochitlán; Francisco Z. Mena; Huehuetla; Hueytamalco; Huauchinango; Jalpan; Jopala; Naupan; Nauzontla; Pahuatlán; Pantepec; San Esteban Cuautempan; San Sebastián Tlacotepec; Tepango de Rodríguez; Tetela de Ocampo; Teziutlán; Tlapacoya; Tlacuilotepec; Tlaxco; Tlatlauquitepec; Venustiano Carranza; Vicente Guerrero; Xicotepec de Juárez; Zautla; Zacapoaxtla; Zacatlán; Zapotitlán de Méndez; Zihuateutla y Zoquitlán.
Centros de acopio para enviar apoyo a las personas damnificadas en la Sierra Norte de Puebla
Las autoridades abrieron cuatro centros de acopio en la zona conurbada para enviar ayuda a los damnificados por las fuertes lluvias en la Sierra Norte de Puebla:
- Sistema Estatal DIF - Avenida Reforma 1305, Centro Histórico.
- SICOM - Boulevard Atlixcáyotl 1910, San Andrés Cholula.
- Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en sus dos oficinas - CIS Angelópolis, Edificio Sur, primer piso / Avenida 5 Oriente 201, Centro Histórico.
Entre lo solicitado por dichos centros de acopio se encuentra lo siguiente:
- Agua embotellada
- Leche en polvo
- Alimentos no perecederos
- Comida enlatada
- Comida para mascotas
- Artículos de limpieza e higiene
- Cobijas y ropa en buen estado
Cabe recordar que de acuerdo con la última información, hasta el momento se han reportado cinco muertos y once desaparecidos ante las afectaciones por las fuertes lluvias en las sierras Nororiental y Norte de Puebla.
Con información del Gobierno de Puebla
GMAZ