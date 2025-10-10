Lista de 38 Municipios Afectados por Lluvias en Puebla ¿Dónde Hay Centros de Acopio?

Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días han provocado severas afectaciones en 66 comunidades y 38 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Las autoridades también han confirmado daños graves en 29 caminos y tramos carreteros y dos puentes, el V. Carranza–Chicualoque y el puente de Tlacuilotepec, mismos que por el momento se mantienen cerradas para evitar que ocurra una tragedia mayor.

38 municipios afectados por las fuertes lluvias en las sierras Norte y Nororiental de Puebla

De acuerdo con el Gobierno del Estado, en las comunidades y municipios afectados se han realizado desalojos preventivos, retiros de escombros e incluso acciones con maquinaria para atender los caminos afectados, además de brindar atención médica a los damnificados.

Los 38 municipios afectados ordenados alfabéticamente son: Acateno; Ajalpan; Ayotoxco; Camocuautla; Chilchotla; Chiautla de Tapia; Chiconcuautla; Coyomeapan; Eloxochitlán; Francisco Z. Mena; Huehuetla; Hueytamalco; Huauchinango; Jalpan; Jopala; Naupan; Nauzontla; Pahuatlán; Pantepec; San Esteban Cuautempan; San Sebastián Tlacotepec; Tepango de Rodríguez; Tetela de Ocampo; Teziutlán; Tlapacoya; Tlacuilotepec; Tlaxco; Tlatlauquitepec; Venustiano Carranza; Vicente Guerrero; Xicotepec de Juárez; Zautla; Zacapoaxtla; Zacatlán; Zapotitlán de Méndez; Zihuateutla y Zoquitlán.

Cinco Muertos y Once Desaparecidos por Lluvias en Sierra Norte de Puebla

Centros de acopio para enviar apoyo a las personas damnificadas en la Sierra Norte de Puebla

Las autoridades abrieron cuatro centros de acopio en la zona conurbada para enviar ayuda a los damnificados por las fuertes lluvias en la Sierra Norte de Puebla:

Sistema Estatal DIF - Avenida Reforma 1305, Centro Histórico.

- Avenida Reforma 1305, Centro Histórico. SICOM - Boulevard Atlixcáyotl 1910, San Andrés Cholula.

- Boulevard Atlixcáyotl 1910, San Andrés Cholula. Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en sus dos oficinas - CIS Angelópolis, Edificio Sur, primer piso / Avenida 5 Oriente 201, Centro Histórico.

Entre lo solicitado por dichos centros de acopio se encuentra lo siguiente:

Agua embotellada

Leche en polvo

Alimentos no perecederos

Comida enlatada

Comida para mascotas

Artículos de limpieza e higiene

Cobijas y ropa en buen estado

Centros de acopio para damnificados en los 38 municipios de Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Cabe recordar que de acuerdo con la última información, hasta el momento se han reportado cinco muertos y once desaparecidos ante las afectaciones por las fuertes lluvias en las sierras Nororiental y Norte de Puebla.

