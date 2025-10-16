Suman 176 Escuelas Afectadas por Lluvias en Puebla ¿Hasta Cuándo se Reanudan las Clases?

Los daños por el paso de la tormenta "Jerry" en Puebla se siguen contabilizando, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que suman 176 escuelas afectadas por las lluvias en la Sierra Norte, Nororiental y Negra.

Durante la conferencia 'mañanera' el Secretario de Educación Pública a nivel federal, Mario Delgado, informó que hay instituciones con inundaciones, repletas de lodo, y algunas con afectaciones estructurales por lo que llevan a cabo valoraciones de cada una de ellas, esto dijo sobre los daños a nivel nacional.

En resumen, tenemos hasta el momento 821 planteles afectados, 209 en Hidalgo, 176 en Puebla, 71 en Querétaro, 62 en San Luis Potosí y 303 en Veracruz.

Añadió que en el país más de 190 mil alumnos está sin clases por la condiciones en las que se encuentran las instituciones, las casas y las vías de comunicación.

Escuelas terminan destrozadas por tormenta "Jerry" en Puebla. Foto: Jessica Meléndez | N+

En Puebla, se instaló con representantes del Gobierno Federal y Estatal, el "Subcomité de Evaluación de Daños del Sector Educativo y Deportivo" con el propósito de atender, conocer y evaluar los deterioros en las escuelas a consecuencia de las lluvias y deslaves registrados.

53 municipios de Puebla con escuelas dañadas por lluvias ¿Cuándo será el regreso a clases presenciales?

Se dio a conocer que son un total de 176 planteles educativos afectados correspondientes a 53 municipios de Puebla y un total de 21 mil 074 alumnos; Además, agregaron que la prioridad es iniciar con la limpieza de las escuelas a través de brigadas integradas por la comunidad escolar, para que estas estén en condiciones de ser ocupadas y así poder llevar a cabo el regreso a clases presencial de las y los estudiantes.

A pesar de que intensas lluvias registradas en Puebla dejaron daños que podrían tardar meses en repararse, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha dado a conocer un estimado de tiempo para que puedan reanudarse las clases presenciales ya que las afectaciones son distintas en cada institución.

Se espera un avance sustancial para que la reincorporación de los alumnos cumpla con sus necesidades, esto gracias al trabajo coordinado de todas las instancias de gobierno y de la solidaridad de los ciudadanos quienes se suman a estas acciones.

Trabajan en rehabilitación de escuelas afectadas por lluvias en Puebla. Foto: Jessica Meléndez | N+

Centro de Acopio de la SEP para ayudar a escuelas afectadas por lluvias en Puebla

Si deseas sumarte al esfuerzo de reconstrucción para levantar las escuelas de las comunidades afectadas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla, puedes apoyar llevando los siguientes artículos.

Picos

Palas

Botas de hule

Carretillas

Este Centro de Acopio de la SEP está ubicado en las oficinas centrales en la calle Jesús Reyes Heroles s/n en la Colonia Nueva Aurora de Puebla, en un horario de 9:00 a 16:00 horas; Cada granito de ayuda suma a esta gran labor para que los estudiantes puedan regresar a sus escuelas.

